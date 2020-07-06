80 Binde Devr-i Alem Parkı çocuklara bir hafta ücretsiz - Son Dakika

80 Binde Devr-i Alem Parkı çocuklara bir hafta ücretsiz

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramında koltuğunu devrettiği 4.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramında koltuğunu devrettiği 4. sınıf öğrencisi İlyas Eymen Arı'nın, 80 Binde Devr-i Alem Parkının, pandemi sürecinde çok sıkılan çocuklar için bir haftalığına ücretsiz olması yönünde verdiği talimat yerine getirildi.

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Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramında video konferans yöntemiyle koltuğunu devrettiği 4. sınıf öğrencisi İlyas Eymen Arı'nın o gün verdiği talimat yerine getirildi. Pandemi nedeniyle tüm çocukların çok sıkıldığını belirten küçük Eymen, Meram Belediyesi 80 Binde Devr-i Alem Parkının bir haftalığına tüm çocuklar için ücretsiz olmasını istemişti. Bu istek, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş tarafından da destek görmüş ve yerine getirilmesi için normalleşme süreci beklenilmişti.


Çocukların ve ailelerinin çok sevdiği ve üç farklı konsepti bir arada bulundurması nedeniyle Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan 80 Binde Devr-i Alem Parkı bu istek doğrultusunda 7 Temmuz Salı gününden itibaren bir hafta süresince 0-14 yaş arası tüm çocuklar tarafından ücretsiz ziyaret edilebilecek. Tüm çocukların pandemi süresince gösterdikleri azim, sabır ve kararlılıkla hem kendilerini hem de büyüklerini salgın tehlikesinden koruyarak bu hediyeyi sonuna kadar hak ettiklerini ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bunun parkı hiç görmeyenler ve daha önce gezip bu sevinci tekrar yaşamak isteyenler için bir fırsat olduğunu söyledi. Tüm çocukları ve ailelerini bu fırsatı değerlendirmeye davet eden Başkan Kavuş, "Parkımız, Covid-19 sebebiyle zor günler hatta aylar geçiren çocuklarımız için kapılarını bir kez daha açıyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarından en küçük taviz vermeden herkesi parkımızda hoşça vakit geçirmeye davet ediyorum. Çocuklarımızın tarihi, sanatı, ecdadımızı ve ecdadımızın eserlerini hem öğrenebilecekleri hem de gönüllerince eğlenebilecekleri bu fırsat aynı zamanda çocuklarımıza yeni ufuklar açacaktır" diye konuştu. - KONYA

Mustafa Kavuş, 23 Nisan, Meram, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 14:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 80 Binde Devr-i Alem Parkı çocuklara bir hafta ücretsiz - Son Dakika
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