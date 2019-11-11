Son Dakika Haberleri: 80 yıllık birliktelik Guinness Rekorlar Kitabı'nda: Dünyanın en yaşlı çifti
Son Dakika Dünya 80 yıllık birliktelik Guinness Rekorlar Kitabı'nda: Dünyanın en yaşlı çifti

80 yıllık birliktelik Guinness Rekorlar Kitabı'nda: Dünyanın en yaşlı çifti

6 saat önce

Yaşayan en yaşlı evli çift Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

80 yıllık birliktelik Guinness Rekorlar Kitabı'nda: Dünyanın en yaşlı çifti, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde yaşayan 105 yaşındaki Charlotte ve 106 yaşındaki John Henderson, 80 yıllık evlilikleriyle dünyanın en yaşlı çifti unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.


Henderson çiftinin aşkı zamana yenik düşmeyenlerden. 15 Aralık'ta 80 yıllık evliliklerini kutlayacak çift, 1934'te Teksas Üniversitesi'nde tanışmışlar. O dönemde Charlotte öğretmen olmak için okurken, John ise okulun Amerikan futbol takımında savunma oyuncusuymuş. Birkaç yıllık flört döneminden sonra 1939'da tam da Amerika'yı sarsan Büyük Buhran sırasında evlenmişler.

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Amerika Birleşik Devletleri, Charlotte, Teksas, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 07:16 
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