86 yaşında bilgisayar kullanmayı öğrendi - Son Dakika

86 yaşında bilgisayar kullanmayı öğrendi

BURSA - Bugüne kadar farklı branşlarda ücretsiz olarak açtığı meslek edindirme kursları ile birçok vatandaşı meslek hayatına kazandıran Osmangazi Belediyesi, son olarak 86 yaşındaki Abdullah İşbakan'ın hayatına dokundu.

'Sosyal Belediyecilik' alanında örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi'nin Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği OSMEK kurslarına katılan 86 yaşındaki Abdullah İşbakan, bilgisayar işletmenliği bölümü belgesini aldı. İlerlemiş yaşına rağmen 160 saatlik eğitimini başarıyla tamamlayan İşbakan, öğrenme isteğiyle herkesin takdirini topladı. OSMEK bünyesindeki en yaşlı kursiyer olan Abdullah İşbakan, en büyük desteği ise eşi ve torunlarından gördü.

Uzun yıllardır kitap yazdığını ve bilgisayar öğrenmenin kendisine büyük faydası olacağını belirten Abdullah İşbakan, "Bilgisayar konusunda eksiklerim olduğundan dolayı çok zahmet çekiyordum. Bunu öğrenmek ihtiyacım haline geldi. Kursa geldiğimde beni çok iyi karşıladılar. Özellikle bilgisayarda yazılar yazarak kendimi geliştirdim. Hiçbir zorluk yaşamadım. Burada hem öğrenciler, hem de hocamız bize güzel bir ortam sundu. Kimse bana yaşlı olduğum için farklı bir gözle bakmadı. Aksine hep yardımları dokundu. Öğrenmenin yaşı yok. Benim yaşımdakiler kahvede ya da bahçelerinde oturmak yerine kurslarda bir şeyler öğrensinler. Hiç kimse onları dışlamaz. Eminim ki gerek çevresi, gerek torunları bu durumdan memnun olur. Burada bir insan tanımak bile çok önemli. Size muhakkak bir şeyler kazandırır. Bize bu imkanı sağladığı için Başkanımız Mustafa Dündar'a çok teşekkür ederim" dedi.

Kurs eğitmeni Kübra Aygül ise öğrencisinin gayretinin oldukça fazla olduğunun altını çizerek, "Abdullah Amca'nın bilgisayara olan ilgisi beni çok etkiledi. Eğitimde yaş sınırı olduğunu düşünmediğim için onu grubumuza dahil ettim. Çünkü toplumda her zaman öğrenmeye açık insanlar vardır. Kurs başladığında amcamız ile nasıl olur diye kendimi sorguluyordum. Fakat, sınıftaki öğrencilerle çok güzel bir iletişim kurdu. Böylece bu dönemi sorunsuz bir şekilde atlattık. Burada, ona kitap yazmasında yardımcı olacak konularda eğitim verdik. Gösterdiği istikrarlı çalışmalar sonucunda belgeyi almaya hak kazandı. Hala kendini eksik gördüğü konularda beni arayarak, mesajlar atıyor. Hayat boyu öğrenme buna denir" diye konuştu.