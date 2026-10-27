86 yaşındaki babası gözaltına alındı! Bakırköy Belediye Başkanı Ovalıoğlu sessizliğini bozdu - Son Dakika
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86 yaşındaki babası gözaltına alındı! Bakırköy Belediye Başkanı Ovalıoğlu sessizliğini bozdu

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86 yaşındaki babası gözaltına alındı! Bakırköy Belediye Başkanı Ovalıoğlu sessizliğini bozdu
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Bakırköy Belediyesi’ne yönelik operasyonda 86 yaşındaki babası ve yardımcıları gözaltına alınan Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, ilk açıklamasını yaptı. Belediye çalışanlarına seslenen Ovalıoğlu, “Benim şimdiye kadar bir avukatım olmadı. Hiç de ihtiyacım olmadı” dedi. Aramaların tamamlandığını belirten Ovalıoğlu, “Hepimiz görevimizin başındayız” ifadesini kullandı. Operasyonda 68 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bugün Yeni Parti’ye geçmesi beklenen, ancak sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla karşılaşan Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, çalışma arkadaşlarına hitaben kısa bir açıklama yaptı. Ovalıoğlu, belediyenin işlerine aynı kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.

“BENİM AİLEMİN BU ZAMANA KADAR HİÇ AVUKATI OLMADI”

Operasyonun Bakırköy’ü gündeme taşıdığını belirten Ovalıoğlu, bunun diğer gündemleri örtbas etmek için yapıldığını öne sürdü. Ovalıoğlu, “Maalesef bugün Bakırköy bir gündem oldu. Bakırköy’ün gündem olması gerekiyordu. Çünkü mevcut ülke gündeminde Bakırköy’ün bugün gündem olarak diğer gündemleri örtbas etmesi gerekiyordu. Erken saatte arkadaşlarımı, aileleri, ailemi gözaltına alarak evlerinden alıp ifadeye götürdüler” dedi.

86 yaşındaki babası gözaltına alındı! Bakırköy Belediye Başkanı Ovalıoğlu sessizliğini bozdu

Gözaltına alınanların her çağrıldıklarında ifade verebilecek kişiler olduğunu vurgulayan Ovalıoğlu, şöyle konuştu:

“Bu insanlar her çağrıldıklarında ifadeye gidip ifadelerini verebilecekken ailelerinin yanında, çocuklarının yanında kapıları çalınarak, gözaltına alınarak, evlerinde arama yapılarak ifadeye götürdüler. Gözaltına alındılar. Dört başkan yardımcımız, birim müdürlerimiz, çalışan personellerimiz ve ailemiz... Ne alaka diyorlar. Başkanım bir avukatınız var mı diyorlar. Benim şimdiye kadar bir avukatım olmadı. Hiç de ihtiyacım olmadı. Ailemizin avukatı var mı diyorlar. Benim ailemin hiçbir avukatı olmadı. Bizim avukata ihtiyacımız hiçbir zaman olmadı.”

“HEPİMİZ GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ”

Gözaltına alınanların aileleriyle görüştüklerini ve avukatların yanlarında olduğunu belirten Ovalıoğlu, “Sabah belediyemize bir operasyonla gelindi. Aramalar yapıldı. Tamamladılar arkadaşlar. Çalışmalarını bitirdiler. Biz aynı kararlılıkla ve ülkemiz için, aydınlık bir gelecek için aynı şekilde doğru düzgün devlet terbiyesiyle ve kamu ciddiyetiyle işlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Hepimiz görevimizin başındayız” dedi.

86 yaşındaki babası gözaltına alındı! Bakırköy Belediye Başkanı Ovalıoğlu sessizliğini bozdu

68 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sabah yaptığı açıklamada jandarma ekiplerince Bakırköy Belediyesi’ne yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Haklarında gözaltı kararı bulunan 68 kişiden 57'si gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Ovalıoğlu’nun 86 yaşındaki babası, belediye meclis üyesi olan dayısı Metin Soğuksu ile belediye başkan yardımcıları Arda Karadağ, Nurcan Alan, Cemalettin Özdemir ve Abdülhamit Pehlivan bulunuyor. 6 Eylül’deki İBB davası duruşmasında tahliye edilen Ali Rıza Akyüz de gözaltına alındı.

“İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA” VE “İRTİKAP” İDDİASI

Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma, “ihaleye fesat karıştırma” ve “irtikap” suçlarına ilişkin yürütülüyor. Soruşturmada, belediyenin 2024-2026 yılları arasında farklı müdürlükler aracılığıyla yaptığı 42 mal ve hizmet alımı ihalesi bilirkişi incelemesinden geçirildi. Şikayetlerde, ihalelerde usulsüzlük yapılarak kamu zararına yol açıldığı ileri sürüldü. Ayrıca iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak isteyen işletmelerden para istendiği, ödeme yapmayanların işlemlerinin geciktirildiği iddia edildi.

ZİYARET VE TEPKİLER

Operasyonun ardından İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Bakırköy Belediyesi’ni ziyaret etti. Yeni Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek de Bakırköy ve Merkezefendi belediyelerine yönelik operasyonlara tepki göstererek, “Vatandaşın derdiyle değil, koltuğuyla dertlenenler ilk seçim sandığında çok büyük bir yenilgi yaşayacak” dedi.

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    Yorumlar (3)

  • Kzk Kzk :
    Babanın adamlarla kafede oturduğu video var o nasıl olacak 1 0 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    86 yaşında gözaltına alınmaz diye madde yok 1 0 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    babam ölmüş ne elde ederim utanmıyorsunuz deyilmi 0 0 Yanıtla
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