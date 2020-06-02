86 yaşındaki Nazım usta, günler sonra tezgahının başına geçti - Son Dakika

86 yaşındaki Nazım usta, günler sonra tezgahının başına geçti

86 yaşındaki Nazım usta, günler sonra tezgahının başına geçti 67 yıllık tornacı Nazım Usta; koronavirüs mücadelesi sürüyor Gençlere taş çıkartan Nazım Aydın, "Balık suda ben işyerimde rahat ediyorum" Zonguldak'ta pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşlardan...

86 yaşındaki Nazım usta, günler sonra tezgahının başına geçti

67 yıllık tornacı Nazım Usta; koronavirüs mücadelesi sürüyor

Gençlere taş çıkartan Nazım Aydın, "Balık suda ben işyerimde rahat ediyorum"

ZONGULDAK - Zonguldak'ta pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşlardan biri olan 86 yaşındaki Nazım Aydın, günler sonra işyerinde çalışmanın mutluluğunu yaşadı.

1953 yılında Bayburt'tan Zonguldak'a taşınan 6 çocuk babası 86 yaşındaki Nazım Aydın, oğlu Murat Aydın ile birlikte yeni tip koronavirüs süreci sonrası atölyelerinde yeniden iş başı yaptı. 67 yıldır her gün adeta heyecanla kapısını açtığı işyerine iki aylık süreçte hasret kalan Nazım Aydın, başına geçtiği torna makinesinde çalışmanın mutluluğunu yaşadı.

Pandemi sürecinde 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması bulunması sebebiyle evinden çıkamayan Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 65 yaş üstü işyeri sahibi vatandaşların tedbirlerini alarak çalışabileceğini açıklamasının ardından mesai yaptı.

"Balık suda ben işyerimde rahat ediyorum"

Evde kaldığı süreç boyunca işyerini özlediğini anlatan Aydın, esnaf odası tarafından 2010 yılında yılın ahisi seçildi. Örnek kişiliği ile de çevresince sevilen Aydın, ilerleyen yaşına rağmen bu süreçte en çok torna tezgahını özlediğini ifade etti.

Sokağa çıkma kısıtlamasında evindeki küçük atölyesinde çalıştığını anlatan Aydın, şöyle dedi:

"Evde çok sıkıldım. 67 yıldır bu işi yapıyorum. Kısıtlamada da evde bahçeyle uğraştım. Evde ufak bir atölyem var oralarda oyalandım. İşimi çok özledim. Balık suda rahat eder gibi bende işimde rahat ediyorum. Kahvehane köşelerinde oturmam ben zamanımı harcamam ama bakıyorum herkes kahvehane köşelerinde oturuyor, iş yok dyor. Eskiden dağda bayırda iş yapıyordu. Şimdi herkes şehirlerde. Sanayide çalışacak adam yok. 10 seneye kalmaz herkes dükkan kapatır burada Zonguldak halkından çalışan yok. Bir atölyede 4-5 kişi çalışıyordu. Şimdi berberin bile çırağı yok. Hep okutacağım okutacağım, iş bulamazsa onun hali ne olacak. Eve dönemez mesleği yok, evlenemez. Sıkıntı çok o yüzden aklımızı başımıza toplamamaız lazım."

"Babam devletin aldığı kararlara harfiyen uydu"

Babasının kendisini yetiştirdiğini anlatan Nazım Aydın'ın oğlu Murat Aydın da şöyle dedi:

"Bizde babam sayesinde bu mesleğe başladık. Babamdan Allah razı olsun ki bana bu altın bileziği verdi. Babam 13 yaşından bu yana piyasanın içerisinde temelden yetişmiş bir usta. Kendisi yapı olarakta çalışmayı çok seven birisi bu pandemi sürecinde yaklaşık 3 aydır evde devletin aldığı kararlara harfiyen uydu. Devletin müsaade ettiği günlerde kimse olmadığı halde bu iş yerinde bu iş yernini havasını solumak ona mutluluk veriyor. Geldi çalıştı bazen ara sıra getiriyorum hevesini alıyor. Evde patlıyor sıkıntından. Kendisine Allah uzun ömürler versin. Babam sayesinde buralardayız. Biz onlar gibi olamayız. Yıllarca gecesini gündüzüne katmış babam tatil nedir bilmez. En güzel tatil bu iş yerinde olmak burada olduğu zaman dinleniyor. Bu süreci atlattıktan sonra tekrar burada olacak kendisinden Allah razı olsun.

86 yaşındaki Nazım usta, günler sonra tezgahının başına geçti

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Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 02:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 86 yaşındaki Nazım usta, günler sonra tezgahının başına geçti - Son Dakika

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