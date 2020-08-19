9 bin yıllık kazı alanında inceleme - Son Dakika

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile birlikte kazı çalışmaları devam eden ve içinde 9 bin yıllık bulgular bulunan Bahçelievler Yerleşkesinde incelemelerde bulundu.

Şahin ve Tüzün, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Erkan Fidan'dan kazı çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Yapılan kazı sonucu ortaya çıkarılan kalıntı ve örnekler hakkında da Doç. Dr. Fidan'dan bilgi alan Milletvekili Yaşar Tüzün, "Öncelikle burada gerçekleştirilen çalışmaların son derece önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Şehrin yaklaşık 9 bin yıl öncesine ait yaşantı hakkında bilgiler veren bu çalışmada katkıları dolayısıyla Belediye Başkanımız Semih Şahin'e teşekkür ediyorum. Ayrıca bu anlamlı çalışmada emek veren öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimizi de tebrik ediyorum" dedi.

Kazı alanı ziyareti, öğretim üyeleri ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu. - BİLECİK