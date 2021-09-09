9 Eylül coşkusu Zafer Yürüyüşü ile başladı - Son Dakika

9 Eylül coşkusu Zafer Yürüyüşü ile başladı

İZMİR - İzmir'in kurtuluşunun 99. yıldönümü etkinlikleri, 350 metrelik dev Türk bayrağının binlerce İzmirli tarafından taşınmasıyla yapılan geleneksel Zafer Yürüyüşü ile başladı. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına protokol üyeleri tarafından çelenk sunumunda bulunuldu.

İzmir'in kurtuluşunun 99. yıldönümü, bu yıl da coşkulu kutlamalara sahne oluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikler, 09.00'da geleneksel Zafer Yürüyüşü ile başladı. Basmane Karakolu önünden başlayan yürüyüş, binlerce vatandaşın katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Türk ordusunun İzmir'e girerken kullandığı tarihi güzergah üzerinde düzenlenen yürüyüşte Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerini takip eden İzmirliler, 350 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağını birlikte taşıdı. Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti, CHP ve MHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kent protokolü gaziler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören ise Atatürk anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çelenklerini Atatürk anıtına sundu. Ardından Türk bayrakları göndere çekilerek saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. 9 Eylül etkinlikleri, akşam saatlerine kadar sürecek.