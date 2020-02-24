9 kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesinde yaralar sarılmaya çalışılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 9 kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesinde yaralar sarılmaya çalışılıyor - Son Dakika

9 kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesinde yaralar sarılmaya çalışılıyor

6 saat önce

9 kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesinde yaralar sarılmaya çalışılıyor (2)CENAZELER GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİDepremde hayatını kaybeden Reis Furat ile çocukları Muhammet, Fatma, Defne ve Hasret Furat ile köylüleri olan akrabalar Ekrem, Aydın ve Hüseyin Tosun, Özpınar'da,...

9 kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesinde yaralar sarılmaya çalışılıyor (2)

CENAZELER GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Depremde hayatını kaybeden Reis Furat ile çocukları Muhammet, Fatma, Defne ve Hasret Furat ile köylüleri olan akrabalar Ekrem, Aydın ve Hüseyin Tosun, Özpınar'da, Ferhat Turca ise Güvendik Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Özpınar Mahallesi'nde 4'ü çocuk 8 kişi için düzenlenen cenaze törenine Çevre ve Şehirçilik Bakanı Murat Kurum da katıldı. Anne Nebahat'in feryatlarının yürekleri yaktığı törenin ardından baba Reis ile çocukları Muhammet, Fatma, Defne ve Hasret Furat yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Behçet DALMAZ-Yaşar KAPLAN/BAŞKALE, (DHA)

9 kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesinde yaralar sarılmaya çalışılıyor

Hüseyin Tosun, Deprem, Aydın, Defne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:41 Kaynak: DHA
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