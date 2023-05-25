Edirne'de 9 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunan şüpheli yüz tanıma sistemi ile yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 9 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunan şüpheli yüz tanıma sistemi ile yakalandı

26.05.2023 00:45

Edirne'deki bir markette 9 yaşındaki kız çocuğuna elle tacizde bulunan A.C.K., polis tarafından yüz tanıma sistemi ile yakalanıp tutuklandı. Taciz anları, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Önceki gün Barutluk Mahallesi'ndeki zincir markette meydana gelen olayda, markette alışveriş yapan A.C.K. (27), arkadaşları ile rafların yanında bulunan küçük bir kız çocuğunu yanlarından geçerken elle taciz etti. Çocuk bir anlık şaşkınlık yaşarken A.C.K., alışveriş yaptıktan sonra ayrıldı.

Edirne'de 9 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunan şüpheli yüz tanıma sistemi ile yakalandı

YÜZ TANIMA SİSTEMİ İLE TESPİT EDİLDİ

Kız, durumu market görevlileri ve ailesine anlattı. İhbar üzerine markete giden polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Yüz tanıma sistemini de kullanan polis, şüphelinin Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yaşayan kamyon şoförü A.C.K., olduğunu belirledi.

Edirne'de 9 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunan şüpheli yüz tanıma sistemi ile yakalandı

TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, A.C.K.'yı Babaeski'de yakalayarak gözaltına aldı. Evli olduğu belirtilen A.C.K.'nin kamyonu ile kum almak için Edirne'ye geldiğini ve soda almak için de markete gittiğini söylediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.C.K., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı. Çocuğun taciz edildiği anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
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Edirne, Çocuk, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de 9 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunan şüpheli yüz tanıma sistemi ile yakalandı - Son Dakika
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