Son Dakika Haberleri: 95 bin yetim için 95 bin fidan
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95 bin yetim için 95 bin fidan

6 saat önce

İnsani Yardım Vakfı ve Orman Genel Müdürlüğü ile Toç Bir-Sen arasında imzalanan protokol çerçevesinde 95 bin yetim için Türkiye genelinde 95 bin fidan dikilerek hatıra ormanları oluşturulacak.

95 bin yetim için 95 bin fidan, System.String[]

İnsani Yardım Vakfı ve Orman Genel Müdürlüğü ile Toç Bir-Sen arasında imzalanan protokol çerçevesinde 95 bin yetim için Türkiye genelinde 95 bin fidan dikilerek hatıra ormanları oluşturulacak.


Orman Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen törene, Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen) Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, Genel Sekreter Sabri Kızılkaya, Genel Başkan Yardımcısı Fatih Doğan, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve İHH Genel Başkan Yardımcıları Said Demir ile Mahmut Yeşilyurt katıldı.


İmzalar, Hüseyin Öztürk, Bekir Karacabey ve Mahmut Yeşilyurt tarafından atıldı. Protokole göre, 95 bin yetim adına Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde 95 bin fidan dikilerek hatıra ormanları oluşturulacak. - İSTANBUL

Orman Genel Müdürlüğü, İnsani Yardım Vakfı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:15 Kaynak: İHA
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