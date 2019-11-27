Son Dakika Haberleri: 99 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör şüphelisi gözaltında
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99 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör şüphelisi gözaltında

6 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde jandarma ekipleri, 3 ayrı operasyonda 41'i çocuk 99 düzensiz göçmen yakaladı.

99 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör şüphelisi gözaltında, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesinde jandarma ekipleri, 3 ayrı operasyonda 41'i çocuk 99 düzensiz göçmen yakaladı. Operasyonda, organizatör olduğu değerlendirilen 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilk operasyon Çeşme ilçesi Kleopatra Plajı'nda gece saatlerinde gerçekleşti. Jandarma ekipleri, dağlık arazi içerisinde gizlenmiş 25 Afganistan ve 1 Özbekistan uyruklu olmak üzere toplam 26 yabancı uyruklu şahsı yakaladı.

Bir başka operasyon da Ovacık Mahallesi Deliklikoy mevkisinde gerçekleşti. 6 Suriye, 23 Afganistan, 2 Dominik Cumhuriyeti, 1 Filistin, 3 Kongo ve 2 Venezuela uyruklu olmak üzere toplam 37 kişilik düzensiz göçmen yakalandı.

Son olarak jandarma ekipleri, yine Ovacık Mahallesi 1. köprü yolu üzerinde yaptığı kontrollerde bir araçtan şüphelendi. Şüphe üzerine durdurulan araçtan 7 Kongo, 5 Gambiya, 5 Mali, 1 Suriye, 1 Filistin, 3 Orta Afrika, 12 Senegal ve 2 Togo uyruklu olmak üzere toplam 36 yabancı uyruklu göçmen çıktı.

Kontrollerde yakalanan 41'i çocuk toplam 99 düzensiz göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili olarak organizatör olduğu değerlendirilen F.S., C.K., N.D. ve M.G. isimli 4 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli birimlere sevk edildi.

Öte yandan göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen bir araç da Yediemin Deposu'na teslim edildi.

(İHA)

Jandarma, İzmir, Çeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:55 Kaynak: İHA
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