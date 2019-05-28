Son Dakika Haberleri: A Milli Futbol Takımı'nda Ozan Kabak aday kadrodan çıkarıldı
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A Milli Futbol Takımı'nda Ozan Kabak aday kadrodan çıkarıldı

1 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım'da Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı'nda Ozan Kabak aday kadrodan çıkarıldı, System.String[]
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım'da Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Almanya'nın Stuttgart kulübünde forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.
Antalya'daki bir hastanede yapılan tetkikleri sonrasında burnunda kırık tespit edilen futbolcunun, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra kamptan ayrıldığı kaydedildi.
Ozan Kabak, takımı Stuttgart'ın dün Union Berlin ile yaptığı play-out maçında yüzüne darbe almış ancak müsabakayı tamamlamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:50 Kaynak: AA
Avrupa, Futbol, Ozan Kabak, Spor
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