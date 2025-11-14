A Milli Takım'da sakatlık: Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı - Son Dakika
A Milli Takım'da sakatlık: Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı

14.11.2025 15:25  Güncelleme: 15:29
Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımız'da Emirhan Topçu sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak A Milli Takım'da sakatlık yaşandı. A Milli Takım'da Emirhan Topçu, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

EMİRHAN KADRODAN ÇIKARILDI

Arka adalesindeki sakatlık nedeniyle son iki antrenmanda yer alamayan Emirhan Topçu, A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı ve futbolcunun tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"A Millî Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçlar öncesinde aday kadroda zorunlu bir değişikliğe gidildi.

Arka adalesindeki sakatlık nedeniyle son iki antrenmanda yer alamayan Emirhan Topçu, A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı ve futbolcumuzun tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu."

Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, Emirhan Topçu, Bulgaristan, Milli Takım, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

