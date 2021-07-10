A Milli Takım'ın EURO 2020'deki rotası üzerinden örnek veren UEFA, "Bir daha asla" dedi

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, EURO 2020'de ilk kez uygulanan formatın zorluklarından bahsederken bir de itirafta bulundu. Birçok ülkenin ortaklığında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın taraftarlar için zorlu bir süreç olduğunu belirten Ceferin, bu formatın bir daha düzenlenmeyeceğine yönelik mesaj verdi.

"TARAFTARLAR AÇISINDA ADİL BİR DURUM DEĞİL"

Fanatik'in derlediği habere göre; Kıtalararası, birçok ülkede düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın bir daha görülüp görülmeyeceğine ilişkin düşüncesi sorulan Ceferin, "Bana sorarsanız artık desteklemem. Çok zorlayıcı ki bence bir bakıma da doğru değil. Örneğin; bazı takımların 10000 km'den fazla yol kat etmesi gerekirken bazılarının 1000 km civarında kat etmesi gerekti. Taraftarlar açısından da adil bir durum değil" dedi.

A MİLLİ TAKIM'IN ROTASINI ÖRNEK GÖSTERDİ

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020'nin açılış maçında Roma'da İtalya'ya konuk olmuştu. Millilerimiz, 11 Haziran'da İtalya ile Roma'da karşı karşıya geldikten sonra hemen yola çıkıp 16 Haziran'da Bakü'de Galler ile oynamak durumunda kalmıştı. Takımların ve taraftarların kat ettikleri mesafeyi de Roma ve Bakü arasındaki seyahat üzerinden örnekleyen Ceferin, "Bazı taraftarların Roma'da olması gerekirken ertesi gün veya birkaç gün içinde bir sonraki maç için Bakü'de olmaları gerekiyordu. 4,5 saatlik bir uçuş. Oldukça zorlu bir durum" dedi.

"BİR DAHA AYNI ŞEKİLDE DÜZENLEYECEĞİMİZİ SANMIYORUM"

Uygulanabilirliğinin zor olduğuna tekrar tekrar değinen Ceferin, "İlgi çekici bir fikir fakat uygulaması zor. Açıkçası bir daha aynı şekilde düzenleyeceğimizi sanmıyorum" ifadelerini kullandı.