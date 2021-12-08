Üye Girişi
AA Kırgızistan Muhabiri Aliyev, "Harı Bülbül" TÜRKSOY Basın Ödülü'ne layık görüldü - Son Dakika

AA Kırgızistan Muhabiri Aliyev, "Harı Bülbül" TÜRKSOY Basın Ödülü'ne layık görüldü

08.12.2021 15:39
AA Kırgızistan Muhabiri Aliyev, "Harı Bülbül" TÜRKSOY Basın Ödülü'ne layık görüldü

Anadolu Ajansı (AA) Kırgızistan Muhabiri Nazir Aliyev, TÜRKSOY (Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı) tarafından "Harı Bülbül" TÜRKSOY Basın Ödülü'ne layık görüldü.

Anadolu Ajansı (AA) Kırgızistan Muhabiri Nazir Aliyev, TÜRKSOY (Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı) tarafından "Harı Bülbül" TÜRKSOY Basın Ödülü'ne layık görüldü.

TÜRKSOY'un 2020 yılı için özel olarak hazırladığı "Harı Bülbül" TÜRKSOY Basın Ödülü, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Manas ve Cengiz Aytmatov Ulusal Akademisinin ev sahipliğinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Dünyaca ünlü Türk şair ve düşünür Nizami Gencevi'nin doğumunun 880'inci yılı anma programıyla eş zamanlı düzenlenen ödül töreninde, Kırgızistan'dan iki basın mensubuna ödülleri takdim edildi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, burada yaptığı konuşmada, TÜRKSOY Genel Sekreterliği olarak, 2020 yılı için özel olarak hazırladıkları "Harı Bülbül" TÜRKSOY Basın Ödüllerini, tüm Türk dünyasına zaferi getiren 44 günlük Karabağ Savaşı'nı dünya kamuoyuna ulaştıran basın temsilcilerine vermeyi kararlaştırdıklarını bildirdi.

Kaseinov, "Harı Bülbül" TÜRKSOY Basın Ödüllerinin daha önce Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen etkinlikle verildiğini anımsatarak, Bakü'deki etkinliğe katılamayan basın mensuplarına ödüllerini takdim etmekten gurur duyduğunu ifade etti.

Törende, "30 yıl Ermenistan işgali altında kalan Azerbaycan topraklarının kurtarılması uğruna yapılan 44 günlük Vatan Muharebesi (İkinci Karabağ Savaşı) süresince yaşanan olayları ve Karabağ gerçeklerini dünya kamuoyuna ulaştırtırdığı" için AA Kırgızistan Muhabiri Aliyev'e ödülünü TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov verdi.

AA'nın yanı sıra Kırgızistan Sözü Gazetesi Muhabiri Aida Şirinova'ya ödülü verildi.

TÜRKSOY, Manas ve Cengiz Aytmatov Ulusal Akademisi ve Azerbaycan Bişkek Büyükelçiliği iş birliğinde düzenlenen törene, Kırgızistan Manas ve Cengiz Aytmatov Ulusal Akademisi Başkanı Topçubek Tuygunaliyev, TÜRKSOY Kırgızistan Ülke Temsilcisi Kojogeldi Kuluyev, Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Latif Seyfettinoğlu Gandilov, Kazakistan ve Türkmenistan Bişkek Büyükelçiliği mensupları, Azerbaycan Derneği Başkanı Aziz Aliyev, bilim adamları, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

AA Kırgızistan Muhabiri Aliyev, Harı Bülbül TÜRKSOY Basın Ödülü'ne layık görüldü
AA Kırgızistan Muhabiri Aliyev, Harı Bülbül TÜRKSOY Basın Ödülü'ne layık görüldü

Cengiz Aytmatov, Kırgızistan, Azerbaycan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AA Kırgızistan Muhabiri Aliyev, 'Harı Bülbül' TÜRKSOY Basın Ödülü'ne layık görüldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

3 doz Pfizer/BioNTech korona aşısı Omicron varyantını etkisiz hale getirecek antikoru sağlıyor 15:50 3 doz Pfizer/BioNTech korona aşısı Omicron varyantını etkisiz hale getirecek antikoru sağlıyor
Gazeteci Nihat Genç 15:44 Gazeteci Nihat Genç "zıpır" dediği Hasan Can Kaya'nın kendisine küfrettiğini açıkladı! Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir! 15:42 Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir! Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık 15:20 Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu 14:52 Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi 13:07 TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi 12:35 Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! 12:00 Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu!

Son Dakika Haberleri
15:46 Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!
15:44 Gazeteci Nihat Genç "zıpır" dediği Hasan Can Kaya'nın kendisine küfrettiğini açıkladı!
15:42 İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yanlışlıkla öldürülmüş
15:42 Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir!
15:40 Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı
15:19 Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık
15:18 Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü
15:17 83 yaşındaki Türk sırra kadem bastı! Almanya'nın her yerinde aranıyor!
15:14 Kanunsuz Topraklar'da bugün: İki aşık çaresiz bir halde
15:14 Pideciye kaçan karısını Müge Anlı'da aramıştı! Serkan Kıyak da börekçi oldu!
Trabzonspor'dan KAP bildirimi geldi! Jean Evrard Kouassi resmi imzayı atıyor Trabzonspor'dan KAP bildirimi geldi! Jean Evrard Kouassi resmi imzayı atıyor         
15:53
Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!         
15:46
İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yanlışlıkla öldürülmüş İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yanlışlıkla öldürülmüş         
15:43
Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı         
15:40
Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü         
15:19
ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü         
14:50
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Stokçuluk yapanın malına el konulacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Stokçuluk yapanın malına el konulacak         
13:06
Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
12:24
Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş         
11:37
Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş         
11:25
Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not         
10:55
Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı!         
10:17
Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek         
09:03
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak         
22:12
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 16:00:54. #1.11#
SON DAKİKA: AA Kırgızistan Muhabiri Aliyev, "Harı Bülbül" TÜRKSOY Basın Ödülü'ne layık görüldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement