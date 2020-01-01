AA'nın hikayesini duyurduğu Nijerli Rukiye'ye Türk gençlerden süresiz ilaç desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel AA'nın hikayesini duyurduğu Nijerli Rukiye'ye Türk gençlerden süresiz ilaç desteği - Son Dakika

AA'nın hikayesini duyurduğu Nijerli Rukiye'ye Türk gençlerden süresiz ilaç desteği

6 saat önce

Nijer'de gönüllü Türk doktorlar tarafından kapanmak üzere olan gözlerine glokom (göz tansiyonu) tedavisi uygulanan ancak görmeye devam etmesi için ömür boyu ilaç kullanmak zorunda olan 7 yaşındaki Rukiye Ramatou'ya İstanbul'dan gönüllü gençler yardım elini uzattı.

AA'nın hikayesini duyurduğu Nijerli Rukiye'ye Türk gençlerden süresiz ilaç desteği, System.String[]

Nijer'de gönüllü Türk doktorlar tarafından kapanmak üzere olan gözlerine glokom (göz tansiyonu) tedavisi uygulanan ancak görmeye devam etmesi için ömür boyu ilaç kullanmak zorunda olan 7 yaşındaki Rukiye Ramatou'ya İstanbul'dan gönüllü gençler yardım elini uzattı.

Hikayesini Anadolu Ajansının (AA) duyurduğu ve Afrikalılarda nadir rastlanan mavi gözleriyle dikkatleri çeken küçük Rukiye'nin görme yetisini kaybetmemesi için "Bakırköy Genç İHH" gönüllüleri ömür boyu ilaç desteği sözü verdi.

Bakırköy Genç İHH Başkanı olan elektrik elektronik mühendisi Osman Kaan Akgül, AA muhabirine Rukiye için nasıl seferber olduklarını anlattı.

Rukiye'nin haberine Twitter'da rastladığını belirten Akgül, "Haberi okuyunca o an kalbimin sesini dinleyerek direkt paylaşımın altına Bakırköy Genç İHH gönüllüleri olarak ilaçlarını karşılayabileceğimizi belirttim." dedi.

"İlaçlarını süresiz karşılamaya talip olduk"

Akgül, akabinde haberin yapıldığı kaynağa ulaşarak Rukiye hakkında geniş bilgi aldığını söyledi.

Rukiye'nin ihtiyaç duyduğu ilacı öğrenir öğrenmez konuyu yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla paylaştığını aktaran Akgül, "Arkadaşlarımızla aldığımız karar ile Rukiye'nin ilaçlarını süresiz olarak karşılamaya talip olduk." ifadesini kullandı.

Nijer'in mavi gözlü Rukiye'si

Türkiye'den Nijer'e giden gönüllü doktorların Tessaoua kasabasında sağlık taraması yaptığını yerel radyodan anonsundan duyan Aicha Ramatou, kızı Rukiye ile oğlu Halim'i yanına alarak kasabaya ulaşmıştı.

Doktorlar, Afrika'da nadir bulunan büyükçe mavi gözleri olan kardeşleri muayene ettiklerinde, Rukiye'ye yüksek göz tansiyonu (glokom) teşhisi koymuştu.

Halim'in gözlerinde bir sağlık sorunu tespit edemeyen doktorlar, Rukiye'ye anti-glokom tedavisi uygulamış, ömür boyu kullanmak zorunda olduğu ve 6 ay yetecek kadar göz damlasını annesine teslim etmişti.

AA'nın abonelerine ulaştırdığı Rukiye'nin hikayesi, sosyal medyada da çokça paylaşılmıştı.

İstanbul, Nijer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:58 Kaynak: AA
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