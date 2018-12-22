Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

4 saat önce

İstanbul'da gece çalışan muhabirler, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aa'nın
İstanbul'da gece çalışan muhabirler, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Muhabirler, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinde oy kullandı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Selim Bayraktar, "Haber" kategorisinde seçimini Mustafa Hassona'nın "Filistin direnişinin sembolü genç", "Yaşam" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sanayi dalgıçları", "Spor" kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Sahadaki kedi" adlı fotoğraflarından yana kullandı.

Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Hüseyin Coşkun ve Sabah gazetesi muhabiri Barış Savaş ise "Haber" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Kaşıkçı cinayeti", "Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", "Spor" kategorisinde de Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" adlı fotoğraflarını seçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:00 Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Filistin, İstanbul, Anadolu Ajansı, Güncel
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