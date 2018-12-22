Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

İstanbul
'da gece çalışan muhabirler, Anadolu Ajansı
'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Muhabirler, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinde oy kullandı. İhlas Haber Ajansı
(İHA) muhabiri Selim Bayraktar
, "Haber" kategorisinde seçimini Mustafa Hassona'nın "Filistin
direnişinin sembolü genç", "Yaşam" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sanayi dalgıçları", "Spor" kategorisinde Salih Zeki
Fazlıoğlu'nun "Sahadaki kedi" adlı fotoğraflarından yana kullandı.
Demirören Haber Ajansı (DHA
) muhabiri Hüseyin Coşkun ve Sabah gazetesi muhabiri Barış Savaş ise "Haber" kategorisinde Emrah
Yorulmaz'ın "Kaşıkçı cinayeti", "Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin
'in "Ali dede ve kedisi", "Spor" kategorisinde de Burak Akbulut
'un "Karatenin sultanları" adlı fotoğraflarını seçti.