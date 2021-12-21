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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Son Dakika

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

21.12.2021 13:59

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ve Kayserili esnaflar, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ve Kayserili esnaflar, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Milletvekili Gültekin, AA'nın Niğde ofisini ziyaretinde, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" fotoğraflarını seçen Gültekin, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" karesine oy verdi.

Gültekin, fotoğrafların çok güzel olduğunu belirterek, muhabir ve foto muhabirleri tebrik etti.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu da makamında fotoğrafları inceleyerek oyunu kullandı.

Haber kategorisinde Mohammed Hamoud'un "Aç kalan minik yürekler", yaşam kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunayın güzelliği" fotoğraflarına oy veren Uslu, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafını seçti.

Uslu, fotoğrafların hepsinin güzel olduğunu belirterek, tarafsız ve ilkeli habercilik yapan Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik etti.

Kayseri

Kayserili esnaflar da AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kentte 56 yıldır pastırmacılık yapan Abdullah Akçakoyunlu, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin " İstanbul'un incisi", haber kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğraflarını beğendi.

Pastırmacı esnafından Mehmet İpek de yaşam kategorisinde Mohammed Shajahan'ın "Çöplükteki yaşam", haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Orantısız güç", sporda ise Sefa Karacan'ın "Renklerin dansı" başlıklı fotoğrafları için oyunu kullandı.

Saatçi Tamer Karakuzay, berber Vedat Küçük, taksici esnafı Şükrü Aydoğdu ve Yaşar Kazu da oylamaya katıldı.

AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması
AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması
AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması
AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması
AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması

Anadolu Ajansı, Milletvekili, Hasan Uslu, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - Son Dakika


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