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AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, atık su arıtma tesisini ziyaret etti - Son Dakika

AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, atık su arıtma tesisini ziyaret etti

08.06.2021 18:10

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve Güneş Enerji Santrali'ni ziyaret etti.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve Güneş Enerji Santrali'ni ziyaret etti.

Meyer-Landrut, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş'tan tesis ve santral hakkında bilgi aldıktan sonra tesiste işlem gören su örneklerini inceledi.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Meyer-Landrut, kentte kendilerine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.

Malatya'da bulunduğu sürede kenti tanıma fırsatı bulduğunu dile getiren Meyer-Landrut, "Buradaki tesis, su arıtma işlemini çevreye duyarlı bir şekilde yenilenebilir enerji kaynaklarıyla yapıyor olması anlamında oldukça önemli. Tesisin şehre kazandırılmasının AB-Türkiye iş birliğiyle gerçekleşmesi bizim için fazlasıyla mutluluk ve gurur verici." dedi.

"Türkiye'deki Sığınmacılar için Mali Yardım Programı (FRIT)" hakkında da konuşan Meyer-Landrut, şöyle devam etti:

"FRIT, AB üye devletlerinin liderleri ve Türk hükümetiyle yapılan görüşmeler sonucu devam ettirilmesine karar verilen ve Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı mülteci nüfusa sunulan kamu hizmetleri ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olması amacıyla yürütülen bir program. Bu anlamda FRIT'nin devam edilmesine karar verilmiş olması önemli. Burada bu tesisin hizmet ettiği maksadı yerinde gördükten ve bunun önemini tespit ettikten sonra gerekli değerlendirmelerin yapılması ve planlanan yatırımların ne kadar hayati öneme sahip olduğunun ilgili makamlara iletilmesi noktasında gerekli desteği sağlayacağız."

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tesis hakkında Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'a bilgi verdi.

Güneşten üretilen enerjinin tesiste kullandığını ifade eden Gürkan, çevreye duyarlı bir tesise sahip olduklarını vurguladı.

Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve Başkan Gürkan daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi kuru kayısı lisanslı deposunda da incelemelerde bulundu.

AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, atık su arıtma tesisini ziyaret etti
AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, atık su arıtma tesisini ziyaret etti
AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, atık su arıtma tesisini ziyaret etti
AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, atık su arıtma tesisini ziyaret etti
AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, atık su arıtma tesisini ziyaret etti
AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, atık su arıtma tesisini ziyaret etti
AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, atık su arıtma tesisini ziyaret etti
AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, atık su arıtma tesisini ziyaret etti
AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, atık su arıtma tesisini ziyaret etti

Avrupa Birliği, Büyükelçi, Malatya, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, atık su arıtma tesisini ziyaret etti - Son Dakika


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