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AB: "Covid-19'un kökeni hakkında araştırmacılara tam erişim hakkı verilmeli" - Son Dakika

AB: "Covid-19'un kökeni hakkında araştırmacılara tam erişim hakkı verilmeli"

11.06.2021 00:58
AB:

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, G7 Zirvesi öncesinde gerçekleştirdikleri ortak basın toplantısında korona virüsün kökeni hakkında araştırmacılara tam erişim hakkı verilmesi çağrısında bulundu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, G7 Zirvesi öncesinde gerçekleştirdikleri ortak basın toplantısında korona virüsün kökeni hakkında araştırmacılara tam erişim hakkı verilmesi çağrısında bulundu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel G7 Zirvesi öncesinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. İkili, ilk olarak Çin'de görülen Covid-19'un kökeni hakkında araştırmacılara sınırsız erişim hakkı verilmesi çağrısında bulundu. Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen "Korkunç bir salgın var. Bunun bir daha asla olmayacağından emin olmak için, doğru araçları geliştirmek için nereden geldiğini bulmalıyız. Araştırmacıların bu salgının kaynağını gerçekten bulmak için gerekli olan her şeye tam erişime ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de, "Ders alabilmek için dünyanın tam olarak ne olduğunu bilmeye hakkı var. AB şeffaflık için her türlü çabayı destekliyor" dedi.

G7 Zirvesinin gündemine dair bilgi veren Ursula von der Leyen, "Çok geniş bir gündemimiz var. Covid-19'un ekonomik etkisi, küresel eğitim durumu, sağlık ve tabii ki iklim konularını ele alacağız" dedi.

"Avrupa'da yetişkin nüfusun yüzde 50'sinden fazlası en az bir doz aşı aldı"

Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, Avrupa'da yetişkin nüfusun yüzde 50'sinden fazlasının aşının en az bir dozunu aldığını, 100 milyon Avrupalının ise tamamen aşılandığını kaydetti. Leyen bunun, ihracatı hiç durdurmadan yapıldığını söyleyerek, "Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana Avrupa Birliği'nde üretilen 700 milyon dozdan, 90'dan fazla ülkeye yaklaşık 350 milyon doz ihraç edildi. 2022'den sonra mesele yalnızca aşıları paylaşmak değil, Afrika'da üretim kapasitesini geliştirmek de olacak. Avrupa'nın Afrika'da üretim kapasitesini geliştirmek için 1 milyar Euro tutarında bir destek açıkladığını biliyorsunuz" diye konuştu.

Eğitime 100 milyon Euro katkı

Ursula von der Leyen, Covid-19'un dünyadaki çocuklar için tarihin en kötü eğitim krizlerinden birine yol açtığını ifade ederek AB'nin 2026 yılına kadar okullarda 40 milyon daha fazla kız çocuğu ile 10 yaşına ya da ilkokulun sonuna kadar 20 milyon daha fazla kız çocuğunun okuması hedefine güçlü bir şekilde katıldığını dile getirdi. Leyen, "Avrupa Komisyonu'nun katkısını yüzde 32 oranında arttıracağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Yılda 68 milyon Euro katkıda bulunduk, şimdi bu katkıyı yılda 100 milyon Euro'ya yükselteceğiz" şeklinde konuştu.

Açlıkla mücadele için 250 milyon Euro

En acil ihtiyacın açlıkla mücadele olduğuna dikkat çeken von der Leyen, "Avrupa Komisyonu, Sahel, Doğu Afrika, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan ve Etiyopya'daki akut gıda güvensizliğini hedefleyen 250 milyon Euro'luk yeni insanı yardım fonu sağlayacak" ifadelerini kullandı. - PARİS

Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi, Koronavirüs, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AB: 'Covid-19'un kökeni hakkında araştırmacılara tam erişim hakkı verilmeli' - Son Dakika


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