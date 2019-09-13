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AB'den güvenli bölge açıklaması

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, ABD ile Türkiye arasında Fırat'ın doğusunda "güvenli bölge" oluşturmaya yönelik görüşmeleri takip ettiklerini bildirdi.

AB'den güvenli bölge açıklaması, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, ABD ile Türkiye arasında Fırat'ın doğusunda "güvenli bölge" oluşturmaya yönelik görüşmeleri takip ettiklerini bildirdi.

Kocijancic, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, ABD ile Türkiye arasındaki güvenli bölge kurulması görüşmelerini takip ettiklerini belirterek, "Genel anlamda hedef, Suriye'nin kuzeydoğusunda yeni silahlı çatışmaların önüne geçmek olmalı. Suriye'de sürdürülebilir çözüm ancak Birleşmiş Milletler kararları ile uyumlu bir siyasi geçiş ile sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

Brexit

Öte yandan bir diğer Sözcü Natasha Bertaud ise yaptığı açıklamada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile AB Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker'in 16 Eylül'de Lüksemburg'da Brexit gündemli çalışma yemeğinde bir araya geleceğini kaydetti. Johnson başbakanlık koltuğuna oturduğundan bu yana ikili ilk yüz yüze görüşme gerçekleştirecek.

Başbakan Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın İngiltere'yi AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Avrupa Birliği, Türkiye, Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:24 Kaynak: AA
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