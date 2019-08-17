AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ameliyat olacak
1 saat önce
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in, ülkesi Lüksemburg'da safra kesesi ameliyatı olacağı bildirildi.
Avrupa Birliği Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 07:17 Kaynak: AA
(AB) Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker
'in, ülkesi Lüksemburg
'da safra kesesi ameliyatı olacağı bildirildi.
AB Komisyonundan yapılan açıklamada, 64 yaşındaki Juncker'in "acilen kolesistektomi ameliyatına alınacağı" belirtildi.
Juncker, "safra kesesinin alınacağı" anlamına gelen söz konusu ameliyat nedeniyle Avusturya
tatilini yarıda keserek, ülkesi Lüksemburg'a dönecek.
AB'nin yürütme organının başında bulunan Juncker'in görev süresi 5 ay sonra dolacak.
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