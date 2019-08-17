Son Dakika Haberleri: AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ameliyat olacak
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AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ameliyat olacak

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in, ülkesi Lüksemburg'da safra kesesi ameliyatı olacağı bildirildi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ameliyat olacak, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker'in, ülkesi Lüksemburg'da safra kesesi ameliyatı olacağı bildirildi.
AB Komisyonundan yapılan açıklamada, 64 yaşındaki Juncker'in "acilen kolesistektomi ameliyatına alınacağı" belirtildi.
Juncker, "safra kesesinin alınacağı" anlamına gelen söz konusu ameliyat nedeniyle Avusturya tatilini yarıda keserek, ülkesi Lüksemburg'a dönecek.
AB'nin yürütme organının başında bulunan Juncker'in görev süresi 5 ay sonra dolacak.
Jean Claude Juncker, Avrupa Birliği, Lüksemburg, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 07:17 Kaynak: AA
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