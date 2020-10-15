AB Komisyonu Başkanı Leyen, koronavirüs şüphesiyle AB zirvesini terk etti
15.10.2020 18:26
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki AB zirvesini koronavirüs (Covid-19) şüphesi nedeniyle acilen terk etti.
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki AB zirvesini koronavirüs (Covid-19) şüphesi nedeniyle acilen terk etti. Leyen, temas halinde olduğu birisinde virüs tespit edildiğini, bu nedenle karantinaya girdiğini açıkladı.
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB zirvesini kısa bir süre içerisinde terk etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Leyen, "Ofisimin bir üyesinin bu sabah COVID-19 testinin pozitif çıktığı konusunda bilgilendirildim. Benim testim negatif çıktı. Bununla birlikte önlem olarak, Avrupa Konseyi'nden derhal ayrıldım ve kendimi karantinaya alıyorum" dedi.
Son Dakika Kan grubu "0" olan kişilerin koronavirüse yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riski daha az Barcelonalı Messi'nin Chelsea'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den "Türkiye Azerbaycan'a üs kuracak mı?" sorusuna yanıt: Tehlike altında olursak kurabilir Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı Emekli hemşire, katil zanlısı eski sevgilisiyle koroda tanışmış Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı