AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den çocukların sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi önerisi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, çocukların çevrim içi ortamlarda korunmasına yönelik hazırlanan “AB Çocuk Yasası” kapsamında sosyal medya kullanımına yaş sınırlamaları getirileceğini açıkladı. Plana göre 13 yaşın altındakiler sosyal medya kullanamayacak, 13-15 yaş grubuna ise ebeveyn denetimli ve günlük kullanım süresi sınırlı hesap modeli uygulanacak. Komisyon, çocukların çevrim içi güvenliği konusunda ortak bir Avrupa yaklaşımı üzerinde çalıştığını daha önce açıklamıştı.

13 YAŞIN ALTINA SOSYAL MEDYA YOK

Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda yaptığı “Birliğin Durumu” konuşmasında çocukların sosyal medya kullanımına yönelik hazırlanan düzenlemeye değindi.

Von der Leyen'in açıkladığı modele göre 13 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanmasına izin verilmeyecek. 15 yaşın altındakiler ise kendi başlarına kişisel hesap açamayacak.

13-15 YAŞ GRUBUNA “MİNİ HESAP”

13-15 yaş arasındaki çocukların yalnızca ebeveynleri veya vasileri tarafından oluşturulan ve denetlenen, özellikleri sınırlandırılmış “mini hesapları” kullanabilmesi öngörülüyor. Bu hesaplarda günlük kullanım süresinin bir saatle sınırlandırılması planlanıyor.

15-18 yaş grubunda ise sosyal medya platformlarına yönelik “güvenli tasarım” yükümlülüklerinin devreye alınması hedefleniyor. AB Komisyonu, çocukların çevrim içi güvenliği konusunda hazırlanan uzman heyeti tavsiyelerini temmuz ayında teslim almıştı.

“PLATFORMLAR GÜVENLİ OLDUKLARINI KANITLAMAK ZORUNDA”

Von der Leyen, platformların bağımlılık oluşturabilecek özelliklerine ve çocukların zararlı içeriklere maruz kalmasına dikkat çekerek, sosyal medya şirketlerinin çocuklar açısından güvenli olduklarını kanıtlamaları gerektiğini söyledi.

AB Komisyonu, “AB Çocuk Yasası” taslağının bu hafta kabul edilerek von der Leyen ve Komisyon Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen tarafından kamuoyuna sunulacağını daha önce duyurmuştu.