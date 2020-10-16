AB Konseyi Başkanı Michel'den korkutan açıklamada - Son Dakika

AB Konseyi Başkanı Michel'den korkutan açıklamada

16.10.2020 16:47

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Liderler Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, "Avrupa'da Covid-19 durumu hiç olmadığı kadar ağır bir durumda" dedi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Liderler Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, " Avrupa'da Covid-19 durumu hiç olmadığı kadar ağır bir durumda" dedi.

Avrupa Birliği üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren ve gündeme ilişkin önemli konuların ele alındığı 2 günlük AB Liderler Zirvesi sona erdi. Zirve sonrasında basın toplantısı düzenleyen AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB liderleri tarafından alınan kararları açıkladı.

AB Liderler Zirvesi gündeminin en önemli konusu olarak Covid-19'u işaret eden Michel, "Avrupa'da Covid-19 durumu hiç olmadığı kadar ağır bir durumda. Bu nedenle AB olarak bulaşma takibi, karantina uygulamaları ve aşı konularında birlikte hareket etmemiz için koordinasyonumuzu güçlendireceğiz" dedi.

İki günlük zirvede iklim değişikliği konusunun da geniş şekilde ele alındığını bildiren Michel, "AB olarak hedefimiz dünyada iklim değişikliğine karşı karbon dengesini sağlayan ilk kıta olmak amacındayız. Bu konuda Aralık ayında kararlar almayı amaçladığımız konsey öncesinde yararlı görüşmelerimiz oldu" şeklinde konuştu.

Zirvede güncel uluslararası ilişkileri de ele aldıklarını bildiren AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "Zirvede Doğu Akdeniz'deki durum ve Belarus gibi konuları da ele aldık. Türkiye'nin Akdeniz'deki tek taraflı girişimlerine karşı son konsey toplantısında aldığımız kararları tekrarlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kendisine yöneltilen bir soru üzerine liderlerin Brüksel'de fiziki olarak bir araya gelip gelmeyeceklerine cevap veren Michel, "Bu konuda karar vermek benim inisiyatifimde bir durum. Benim görevim toplantıları en verimli şekilde gerçekleştirmek. Maalesef video konferans toplantılarında hassas konularda müzakere daha zor oluyor" dedi.

(Mustafa Ulusoy/İHA)

AB Konseyi Başkanı Michel'den korkutan açıklamada
AB Konseyi Başkanı Michel'den korkutan açıklamada
AB Konseyi Başkanı Michel'den korkutan açıklamada
AB Konseyi Başkanı Michel'den korkutan açıklamada
AB Konseyi Başkanı Michel'den korkutan açıklamada

Charles Michel, Avrupa Birliği, Koronavirüs, Avrupa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AB Konseyi Başkanı Michel'den korkutan açıklamada - Son Dakika

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