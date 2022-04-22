AB Konseyi Başkanı Michel ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

AB Konseyi Başkanı Michel ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü

22.04.2022 15:06
AB Konseyi Başkanı Michel ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşerek, Ukrayna'da Rus kuşatması altındaki şehirlerden güvenli çıkışların sağlanması, paskalya nedeniyle ateşkes yapılması çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşerek, Ukrayna'da Rus kuşatması altındaki şehirlerden güvenli çıkışların sağlanması, paskalya nedeniyle ateşkes yapılması çağrısında bulundu.

Michel, Putin ile telefon görüşmesi hakkında sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Ortodoks paskalyası vesilesiyle Mariupol ve diğer kuşatma altındaki şehirlere insani erişim ve buralardan güvenli çıkışların sağlanması için güçlü çağrıda bulundum." ifadesini kullandı.

AB'nin pozisyonunu tekrarladığını kaydeden Michel, Ukrayna'ya desteğin ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle uygulanan yaptırımların devam edeceğini vurguladı.

Görüşme hakkında gazetecilere bilgi veren AB kaynakları ise görüşmenin "oldukça kapsamlı ve uzun" olduğunu bildirdi.

Bir AB yetkilisi, Rusya'nın yanlış hesaplarını ve kayıplarını Michel'in Putin ile paylaştığını, Putin'in etrafındaki "bilgi boşluğunu doldurmak" istediğini aktardı.

Michel'in, Hristiyan Ortodoksların yaklaşan paskalya bayramı nedeniyle insani ateşkes ilan edilmesi çağrısı yaptığını kaydeden AB yetkilisi, ayrıca insani koridorların açılması konusunun gündeme getirildiğini belirtti.

AB yetkilisinin verdiği bilgiye göre, 2 gün önce Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşen Michel, Zelenskiy'in talep ettiği üzere, Putin'e doğrudan Zelenskiy ile görüşmesi tavsiyesinde bulundu.

Michel'in ayrıca Putin'e Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile 6 Nisan'da yaptığı görüşme hakkında bilgi verdiği, iki liderin barış anlaşması arzusunu dile getirdiğini Putin'e aktardığı bildirildi.

YORUMLAR
500
Putin: Azovstal fabrikasına saldırmayın, ancak kuş uçurtmayın Putin: Azovstal fabrikasına saldırmayın, ancak kuş uçurtmayın Putin, Rusya'nın DTÖ stratejisinin yenilenmesini istedi Putin, Rusya'nın DTÖ stratejisinin yenilenmesini istedi

Rusya Devlet Başkanı, Avrupa Birliği, Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Konseyi Başkanı Michel ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü - Son Dakika


Son Dakika
15:10 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz, "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet aldı!
14:49 Komedyen Hasan Can Kaya, sosyal medya hesabında 2,5 milyon takipçiye ulaştı!
14:46 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan müzik yasağı açıklaması: Dört bakanlık olarak üzerinde çalışıyoruz
14:44 Karadeniz'de belirsiz kuş ölümleri halkı telaşlandırdı: Sahiller ölü kuşlarla doldu
14:37 Beşiktaş'tan atak geldi! Galatasaray'la görüşmeleri devam eden Burak Yılmaz'a şaşırtan telefon
14:32 Rusların ele geçirdiği Mariupol'de direnen taburdan ilk görüntü! Putin'e meydan okudular
14:17 Erdoğan'dan, Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması: 3 şehidimiz var, 45 terörist etkisiz hale getirildi
13:32 Seren Serengil'den Hakan Sabancı'ya "dost" tavsiyesi: Şeyma Subaşı'na dikkat et hamile kalmasın
13:58 Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi, Bakan Dönmez kesinti yapılan hane sayısını açıkladı: 268 bin
13:55 Daha önce 'eskort' demişti, şimdi telefon hacklenme iddiası gündeme geldi: Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin arasında resmen savaş var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 15:17:43. #1.13#
SON DAKİKA: AB Konseyi Başkanı Michel ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement