AB Siyasi Direktörü Mora, Tahran'da İranlı Başmüzakereci Bakıri ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

AB Siyasi Direktörü Mora, Tahran'da İranlı Başmüzakereci Bakıri ile görüştü

12.05.2022 15:10
AB Siyasi Direktörü Mora, Tahran'da İranlı Başmüzakereci Bakıri ile görüştü

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora, Tahran'da İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri ile bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora, Tahran'da İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri ile bir araya geldi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, ABD ile İran arasında çözüme kavuşamayan meseleler nedeniyle çıkmaza giren Viyana'daki nükleer müzakerelerin yeniden başlatılmasıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere Tahran'ı ziyaret eden Mora, Başmüzakereci Bakıri ile görüştü.

Dün başlayan görüşmelerin bugün de devam ettiği belirtildi.

AB Siyasi Direktörü ve Başmüzakereci Mora, 2015'te İran ile imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden uygulanmasının sağlanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana'daki nükleer müzakerelerde, Devrim Muhafızları Ordusuna yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda İran ile ABD arasındaki çıkmazı ortadan kaldırma çabaları kapsamında 10 Mayıs'ta Tahran'a gelmişti.

Devrim Muhafızları Ordusuna yaptırımların kaldırılması konusu

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 27 Mart'ta devlet televizyonuna verdiği mülakatta, "ulusal kahramanlar" olarak nitelediği Devrim Muhafızları Ordusuna yönelik yaptırımların kaldırılmasının ülkesinin "kırmızı çizgisi" olduğunu belirtmişti.

ABD yönetimi ise nükleer anlaşmanın kapsamı dışındaki yaptırımların kaldırılması için Washington'un endişelerinin Tahran tarafından giderilmesi gerektiğini açıklamıştı. ABD medyasında, Washington'un Devrim Muhafızları Ordusunun "yabancı terör örgütleri" listesinden çıkarılsa dahi ona bağlı Kudüs Gücünün listede tutulacağı bir plan üzerinde çalıştığına dair iddialar yer alıyor. İran ise yaptırımların tamamen kaldırılmasını şart koşuyor.

Washington, Nisan 2019'da eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde İran Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

YORUMLAR
500
İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Katar Emiri Al Sani Tahran'da bir araya geldi İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Katar Emiri Al Sani Tahran'da bir araya geldi Ayşegül Coşkun'a Tahran'da Yoğun İlgi Ayşegül Coşkun'a Tahran'da Yoğun İlgi

Devrim Muhafızları, Avrupa Birliği, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Siyasi Direktörü Mora, Tahran'da İranlı Başmüzakereci Bakıri ile görüştü - Son Dakika


Son Dakika
21:08 Oyuncu Ümit Erdim, Canan Kaftancıoğlu'nu destekleyenlere tepki gösterdi: Sorsak vatanı seviyoruz derler
21:07 Koyunlar arasında ölü halde bulundu! Talihsiz çobanın ölüm nedeni henüz belirlenemedi
21:04 Polisin durdurduğu araçtan çıkan kaçak göçmenler sayılarıyla şaşkınlık yarattı! Bagaja 3 kişi sığmış
20:38 Kocasının kendisini aldatmasını hazmedemeyen kadın, eve çağırdığı 8 erkekle cinsel ilişkiye girdi
20:36 Gaziantep'te 4 askerin yaralandığı saldırıya karşılık verildi! İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi
20:11 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çağrısına kulak verdiler! İl başkanlığı önü miting alanını andırdı
20:09 Kılıçdaroğlu, partililere seslendi! Kaftancıoğlu'na verilen cezanın ardından Bursa'daki mitingini İstanbul'a taşıdı
19:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasından sonra parti binası önünde konuşuyor
19:28 Gaziantep Karkamış sınırındaki karakola Suriye Ayn-El Arap bölgesinden saldırı! 4 asker ve 1 sivil yaralandı
18:58 Normal hayata hemen uyum sağladı! Survivor'dan dönen Berna Keklikler'den banyo pozu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 21:15:56. #1.12#
SON DAKİKA: AB Siyasi Direktörü Mora, Tahran'da İranlı Başmüzakereci Bakıri ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement