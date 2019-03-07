Son Dakika Haberleri: Ab, Üst Üste 3 Yıldır Enerji Tüketiminin Azaltılması Hedeflerinden Uzaklaşıyor

Ab, Üst Üste 3 Yıldır Enerji Tüketiminin Azaltılması Hedeflerinden Uzaklaşıyor

3 dakika önce

2017’de, AB’de enerji tüketimi üç yıl arka arkaya artarak enerji tüketimi hedeflerinden uzaklaşmaya devam ediyor. Birincil enerji tüketimi 1milyar 561 milyon ton eşdeğer petrole(Mtoe) ulaşırken nihai enerji tüketimi 1 milyar 222milyon Mtoe’ya ulaştı. Bir yıl öncesine kıyasla her iki düzey de yaklaşık %1 artış gösterdi. Kıbrıs’ta birincil enerji tüketimi 2,5 milyon ton petrol eşdeğere (Mtoe) […]The post AB, üst üste 3 yıldır enerji tüketiminin azaltılması hedeflerinden uzaklaşıyor appeared first on Enerji Enstitüsü.

Ab, Üst Üste 3 Yıldır Enerji Tüketiminin Azaltılması Hedeflerinden Uzaklaşıyor, System.String[]
2017'de, AB'de enerji tüketimi üç yıl arka arkaya artarak enerji tüketimi hedeflerinden uzaklaşmaya devam ediyor. Birincil enerji tüketimi 1milyar 561 milyon ton eşdeğer petrole(Mtoe) ulaşırken nihai enerji tüketimi 1 milyar 222milyon Mtoe'ya ulaştı. Bir yıl öncesine kıyasla her iki düzey de yaklaşık %1 artış gösterdi.

Kıbrıs'ta birincil enerji tüketimi 2,5 milyon ton petrol eşdeğere (Mtoe) ulaştı. Bu oran 2016'da 2,4, 2006'da ise 2,6 idi (ortalama yıllık değişim 2006-2017 arasında yıllık bazda eksi %0,2, 2016 – 2017 arasında ise % 4,4 olarak kaydedildi.

Kıbrıs'ta nihai enerji tüketimi 2016'ya kıyasla 1,8 Mtoe'den 2017'de1,9 Mtoe'ye ulaştı.

Bir önceki yıla kıyasla 2017'de, aşağıdaki sekiz ülkede birincil enerji tüketiminde azalma kaydedildi: Estonya (%4,2, 2017'de 5,6 Mtoe), Britanya (%1,6, 177,0 Mtoe), İrlanda (%1,4, 14,4 Mtoe), İsveç (%1,6, 46,1 Mtoe), Finlandiya (%1,2, 31,7 Mtoe), Hollanda (%0,5, 64,5 Mtoe), Fransa (%0,3, 239,5 Mtoe) ve Belçika (%0,3, 49,1 Mtoe ). En büyük artışlar Malta (% 12,9, 2017'de 0,8 Mtoe), Romanya (% 5,8, 32,4 Mtoe), İspanya (% 5,4, 125,6 Mtoe) ve Slovakya'da (%5,1, 16,1 Mtoe) kaydedildi.

2006 ve 2017 yılları arasında enerji tüketiminde düşüş kaydedilen 25 üye devlet arasında Yunanistan (%2,4) ve Litvanya'da (%2,2) yıllık ortalama azalma oranı %2 olarak kaydedildi. Tüketim ise Estonya'da (% 1,2), Polonya'da (%0,7) ve Avusturya'da (% 0,1) artış gösterdi.

2016'ya kıyasla 2017'de nihai enerji tüketimi sadece dört ülkede düşüş gösterdi: Belçika (%1,2, 2017'de 36,0 Mtoe), Britanya (%0,8, 133,3 Mtoe), İtalya (%0,6, 115,2 Mtoe) ve Slovenya'da ??(%0,3, 4,9 Mtoe). En yüksek artışlar ise Slovakya (% 7,0, 2017'de 11,1 Mtoe), Malta (% 6,7, 0,6 Mtoe) ve Polonya'da (% 6,5, 71,0 Mtoe) görüldü.

2006 ve 2017 yılları arasında nihai enerji tüketiminin azaldığı 23 üye devlet arasında sadece Yunanistan (yıllık bazda %2,3) %2 ile en fazla ortalama yıllık azalmayı kaydetti. Tüketim oranı açısından Malta'da (% 2,7), Polonya'da (% 1,4 ), Litvanya'da (% 0,7 ), Avusturya'da (% 0,3) ve Macaristan'da (%0,1) artış görüldü.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:20 

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