Kastamonu'nun Abana ilçesinde polis ekipleri "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" kapsamında sürücüleri bilgilendirdi.

700. Yıl Şehitler ve Gaziler Anıtı ile kent merkezinde trafik uygulaması yapan ekipler, sürücülere kara yolu ve trafik güvenliği ile ilgili bilgilendirici broşürleri dağıttı.

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske kullanımı ve sosyal mesafeye uymaları konularında da uyarılan sürücüler, ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Abana Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede alınan tedbirlere uyan sürücüler ve vatandaşlara gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

"Evdeyim ama trafik kuralları aklımda" ve "Trafikte her yıl daha iyiye" sloganların etkin kullanılacağını anlatan Seyhan, şunları kaydetti:

"Halkımızın güvenliği için görev başında olan ve 7/24 esasıyla büyük bir özveriyle çalışan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımız, içinde bulunduğumuz hafta süresince denetim ve uygulamalarını sürdürecek. Çalışmalar kapsamında yaya geçitleri yatay ve dikey işaretlenerek standartlara uygun olmayanlar yenilenecek, dikkat ve algıyı azaltan cep telefonu kullanımı ve aşırı hız ile ilgili denetimler artırılacak. Ayrıca sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi konularda da vatandaşlarımız daha duyarlı olmaları konusunda bilgilendirilecek."