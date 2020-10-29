Abant'ta sonbaharın güzellikleri yaşanıyor - Son Dakika

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda sonbaharın güzellikleri yaşanıyor.

İstanbul ile Ankara arasında yer alan ve kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Abant Tabiat Parkı'ndaki ağaçlarda yeşil, kahverengi ve sarı tonlarının renk cümbüşü yaşanıyor.

Günübirlik ya da konaklamak için tabiat parkını tercih eden yerli ve yabancı tatilciler, büyüleyen doğal güzellik eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yaparak, ata ve faytona binerek, piknik yaparak ve hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli vakit geçiriyor.

Tatil için Abant'ı tercih eden Hüseyin ve Zeynep Aydın çifti, AA muhabirine, "Abant'ın güzelliğini daha önce de görmüştük ve arkadaşlarımız bizlere Abant'ı tavsiyede etmişti. Fotoğraflardaki gibi mi acaba merak ediyorduk. Gelip görmek bizim için iyi oldu." diye konuştu.