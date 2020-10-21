ABB Başkanı Yavaş, Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, üretime yönelik projelerle Ankara'nın ihracatta ikinci, üçüncü sırada kalmasını amaçladıklarını belirterek, "Bunu başaracağımıza inanıyorum çünkü hayali hiçbir işimiz yok." dedi.

Yavaş, Ankara Sanayi Odasının video konferans yöntemiyle yapılan ekim ayı Meclis Toplantısı'na katıldı.

Aday olduğunda en büyük projesinin "Ankara halkının zengin olması" olduğunu aktaran Yavaş, o dönem sanayi ve kırsal alanda çalışanların işini geliştirmesiyle işsizliğin azalacağını ve Ankara'da refah olacağını ifade ettiğini anımsattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı olunca öncelikli olarak "kırsal kalkınma" konusunda çalışmalara başladıklarını belirten Yavaş, çiftçilere şimdiye kadar görmedikleri destekleri verdiklerini söyledi.

"Ankara'nın ekonomisini her alanda ayağa kaldırmak istiyoruz"

Bu sene 7 bin 500 çiftçiye tohum dağıttıklarını aktaran Yavaş, "Gelecek yıl 100 bin çiftçiye bunu dağıtmak için uğraşıyoruz, bu şekilde Ankara'nın ekonomisini her alanda ayağa kaldırmak istiyoruz." dedi.

Sanayiciler için yapılacak fuar alanı konusunda da birçok görüşme yaptığını aktaran Yavaş, alanın kısa sürede yapılmasının önemine değindi.

Yavaş, organize sanayi bölgelerini gezdiklerini, çalışanların taleplerini dinlediklerini, yapılması gerekenler konusunda konuştuklarını dile getirerek, talepler doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini, tüm sanayi bölgelerinin altyapı çalışmalarına hız verdiklerini, sanayi bölgelerinin yol giriş çıkışlarını rahatlattıklarını anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, "Amacımız, üretime ve Ankara'nın geleceğine yönelik projeler yaparak Ankara'nın ihracatta beşinci değil ikinci, üçüncü sırada kalmasını sağlamak. İnşallah bunu da başaracağımıza inanıyorum çünkü hayali hiçbir işimiz yok. Ayağı yere basan, insan sağlığını, insan hayatını ve üretimi önceleyen bir belediyecilik anlayışımız var." dedi.

"Ortaya güzel bir şey çıkıyor"

Yavaş, konuşmasının ardından Ankara Sanayi Odası üyelerinin isteklerini dinledi, sorularını yanıtladı.

"Saraçoğlu Mahallemizi alıp, yenilik merkezi yapabilir miyiz?" sorusuna Yavaş, "Saraçoğlu Mahallesi ile ilgili çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yürütüyor, hiçbir yetkimiz yok. Sadece onların yaptığı plana dava açıp itiraz etme hakkımız var." yanıtını verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Saraçoğlu Mahallesi Projesi'ni gördüğünü aktaran Yavaş, "Eğer dedikleri şekilde yaparlarsa ortaya güzel bir şey çıkıyor." dedi.