ABD 30 yıllık dosyayı yeniden açtı: 95 yaşındaki Raúl Castro hakkında tutuklama emri! - Son Dakika
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ABD 30 yıllık dosyayı yeniden açtı: 95 yaşındaki Raúl Castro hakkında tutuklama emri!

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ABD 30 yıllık dosyayı yeniden açtı: 95 yaşındaki Raúl Castro hakkında tutuklama emri!
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Küba'nın eski lideri Raúl Castro, 1996 yılında dört kişinin hayatını kaybettiği uçak saldırısıyla ilgili yeni bir hukuki sürecin merkezine yerleşti. ABD'nin Florida eyaletinde bir hâkim, 95 yaşındaki Castro hakkında tutuklama emri çıkardı. İki sivil uçağın düşürülmesiyle bağlantılı suçlamalar, aradan geçen 30 yıla rağmen gündemdeki yerini korurken, karar ABD ile Küba arasındaki geçmişten gelen gerilimi yeniden öne çıkardı.

ABD'nin Florida eyaletinde bir hâkim, Küba'nın eski Devlet Başkanı Raúl Castro hakkında tutuklama emri çıkardı. Karar, 1996 yılında iki sivil uçağın düşürülmesi ve dört kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayla bağlantılı olarak alındı. 95 yaşındaki Castro, saldırıyla bağlantılı olarak birinci derece cinayet işlemek için komplo kurmakla suçlanıyor. 

1996'DAKİ UÇAK SALDIRISI YENİDEN GÜNDEMDE

Miami'deki bir hâkim tarafından imzalanan tutuklama emri, 24 Şubat 1996'da meydana gelen ve ABD ile Küba arasında uzun süredir tartışma konusu olan olayla ilgili. Küba ordusuna ait savaş uçakları, Miami merkezli Küba sürgünlerinin kurduğu Brothers to the Rescue adlı kuruluşun işlettiği iki sivil uçağı düşürdü. Olayda uçaklarda bulunan dört kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin üçü ABD vatandaşıydı. 

Florida makamlarının yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan belgelerde, Küba istihbaratıyla bağlantılı kişilerin söz konusu kuruluşa sızdığı ve uçuş bilgilerini Kübalı yetkililere aktardığı öne sürüldü. Savcılık belgelerinde, bu bilgilerin saldırının planlanmasında kullanılmış olabileceği iddia edildi.

Olay sırasında Küba Silahlı Kuvvetlerinin başında bulunan Raúl Castro'nun saldırının planlanmasındaki rolü de soruşturmanın merkezinde yer alıyor. Tutuklama emrinde, Castro'nun diğer kişilerle birlikte birinci derece cinayet işlemek üzere anlaşma yaptığına inanmak için yeterli neden bulunduğu ifade edildi. 

ABD 30 yıllık dosyayı yeniden açtı: 95 yaşındaki Raúl Castro hakkında tutuklama emri!

ABD VE KÜBA ARASINDA HAVA SAHASI TARTIŞMASI

1996'daki saldırının ardından ABD ve Küba, uçakların bulunduğu hava sahası konusunda karşı karşıya geldi. Küba yönetimi, uçakların ülkenin hava sahasına girdiğini savunarak müdahaleyi meşru müdafaa kapsamında değerlendirdi. ABD ise uçakların uluslararası hava sahasında bulunduğunu açıkladı.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün değerlendirmesi de uçakların Küba hava sahasının dışında düşürüldüğü yönündeydi. Olay, aradan geçen yaklaşık 30 yıla rağmen iki ülke arasındaki ilişkilerde ve ABD'deki Küba kökenli toplulukların gündeminde önemini korudu. 

CASTRO HAKKINDA DAHA ÖNCE DE FEDERAL SUÇLAMA YÖNELTİLMİŞTİ

Florida'da çıkarılan tutuklama emri, Castro hakkındaki ilk hukuki işlem değil. ABD Adalet Bakanlığı, Mayıs 2026'da 1996'daki uçak saldırısıyla bağlantılı olarak Castro ve beş kişi hakkında federal suçlamaları açıklamıştı. Suçlamalar arasında ABD vatandaşlarını öldürmek için komplo kurmak, uçakları imha etmek ve dört kişinin öldürülmesiyle ilgili cinayet suçları bulunuyor. <Florida'daki yeni tutuklama emri ise eyalet düzeyindeki soruşturmanın bir sonraki aşaması olarak değerlendiriliyor. Yetkililerin, Castro'nun Florida dışında yakalanması durumunda eyalete iadesini talep etmeyi planladığı bildirildi. 

Küba'nın eski lideri hakkında yürütülen süreçte suçlamalar henüz kesinleşmiş bir mahkûmiyet anlamına gelmiyor. Davanın ilerleyen aşamalarında soruşturma dosyasındaki iddiaların ve delillerin yargı sürecinde değerlendirilmesi bekleniyor.

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