ABD Başkan Yardımcısı Pence Roma'da - Son Dakika

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile ayrı ayrı görüştü.



Resmi ziyaretler kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'ya gelen Pence, Cumhurbaşkanı Mattarella ile Quirinale Sarayında görüştü.



İtalyan basınına Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yansıyan haberlere göre, iki liderin Libya krizi başta olmak üzere İtalya'nın ABD menşeli büyük teknoloji şirketlerini de kapsayan dijital şirketlere yeni bir vergi getirme planı ve ABD'nin İtalyan mallarına uygulanan gümrük vergilerini arttırmaya dönük karşılık verme planının görüşüldüğü ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Mattarella'nın, Pence'e, Libya'daki krizin İtalya için derin endişe kaynağı olmaya devam ettiğini belirterek, ABD'nin ateşkesi kalıcı kılmak için siyasi ağırlığını koymasının çok önemli olduğunu söylediği kaydedildi.

Mattarella'nın ayrıca, NATO'nun sadece askeri bir enstrüman olmadığını, aynı zamanda bir değerler topluluğu olduğunun altını çizdiği, ABD'nin düşündüğü gümrük vergileriyle işbirliğinin ilerleme kaydedilmesinin zor olduğunu ve bunun dayanışmayı azaltan bir unsur olduğunu ifade ettiği basına yansıdı.

Pence, daha sonra başbakanlık sarayı Chigi'ye geçerek, burada da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir araya geldi.

Başbakanlıktan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Sağlam ve dinamik ikili ilişkiler çerçevesinde, özellikle Libya, Irak, İran olmak üzere uluslararası siyasi konular ile İtalya ve ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi beklentileri ve AB ile ABD arasındaki ticari müzakereler ele alındı." ifadeleri kullanıldı.

Başbakan Conte de buluşmanın ardından Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan Yardımcısı Pence ile Chigi'de son derece olumlu bir toplantı. Uzun ortaklık, dostluk ve müttefiklik yolculuğunda başka bir adım daha." ifadelerini kullandı.



Pence-Papa görüşmesi



Pence, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus tarafından kabul edildi.

İtalyan basınına yansıyan bilgilerde, Pence ile Papa'nın, Washington'daki kürtajla mücadele yürüyüşü, Venezuela'daki kriz ve Orta Doğu'daki dini azınlıkların durumu hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.