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ABD Başkanı Biden'dan "Rusya Ukrayna'yı gelecek ay işgal edebilir" uyarısı - Son Dakika

ABD Başkanı Biden'dan "Rusya Ukrayna'yı gelecek ay işgal edebilir" uyarısı

28.01.2022 10:45

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde "Rusya'nın, Ukrayna'yı gelecek ay işgal edebileceğine dair açık bir ihtimal var" ifadesini kullandı. Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, olası bir işgal durumunda ABD'nin ortak ve müttefikleriyle birlikte kararlılıkla karşılık vermeye hazır olduğu ifade edildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'yı şubat ayında işgal edebileceği uyarısında bulunduğu bildirildi. BBC'nin haberine göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, yaptığı açıklamada, Biden'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Rusya'nın Ukrayna'yı gelecek ay işgal edebileceğine dair açık bir ihtimal var" dediğini paylaştı. Horne, "Başkan bunu açıktan söyledi, biz de aylardır bu konuda uyarılarda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

UKRAYNA'NIN GÖRÜŞMEDEN MEMNUN OLMADIĞI İDDİASI

Diğer yandan, Ukrayna yönetiminin Biden'ın Zelenskiy ile görüşmesinin "iyi gitmediği"nden şikayetçi olduğu ileri sürüldü.

CNN'in haberine göre, üst düzey bir Ukraynalı yetkili, tarafların muhtemel bir Rus saldırısının risk düzeyi konusunda anlaşamadığı için görüşmenin iyi gitmediğini aktardı.

ABD OLASI BİR İŞGALDE KARŞILIK VERMEYE HAZIR

Ukraynalı yetkili, Biden'ın bir Rus saldırısının eli kulağında olduğu uyarısına, Zelenskiy'nin "Rusya'dan kaynaklı tehdidin tehlikeli ancak belirsiz olduğu", "bir saldırının yapılacağının kesin olmadığı" şeklindeki pozisyonunu yeniden dile getirdiğini ifade etti.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın görüşme sırasında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ABD'nin ortak ve müttefikleriyle birlikte kararlılıkla karşılık vermeye hazır olduğunu ilettiği belirtilmişti.

ÇİN'E, RUSYA'YA KARŞI NÜFUZUNU KULLAN ÇAĞRISI

Ayrıca ABD Dışişleri Müsteşarı Victoria Nuland da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin'e, Ukrayna'yı işgalden vazgeçirmek için Rusya'ya karşı nüfuzunu kullanma çağrısı yaptığını dile getirdi. Nuland, " Pekin'i, Moskova üzerindeki nüfuzunu kullanmaya ve diplomasiye teşvik etmeye çağırıyoruz çünkü Ukrayna'daki bir çatışma Çin için de iyi olmaz." ifadelerini kullandı.

Washington'un eğer Rusya Ukrayna'yı işgal ederse, Almanya'nın bu ülkeyle olan Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı projesini açmayacağından emin olduğunu kaydeden Nuland, " Berlin'den yapılan açıklamaların çok çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Projenin ilerlememesinden emin olmak için Almanya'yla çalışacağız" diye konuştu.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden'dan "Rusya Ukrayna'yı gelecek ay işgal edebilir" uyarısı - Son Dakika
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