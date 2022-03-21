ABD Başkanı Biden, Polonya'ya gidecek - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Başkanı Biden, Polonya'ya gidecek

21.03.2022 17:00
ABD Başkanı Biden, Polonya'ya gidecek

ABD Başkanı Joe Biden, Polonyalı mevkidaşı Andrzej Duda ile Rusya'nın Ukrayna saldırılarını görüşmek üzere Polonya'ya gidecek.

ABD Başkanı Joe Biden, Polonyalı mevkidaşı Andrzej Duda ile Rusya'nın Ukrayna saldırılarını görüşmek üzere Polonya'ya gidecek.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın Cuma günü, Rusya'nın "insan hakları krizine yol açan" Ukrayna saldırılarına verilen uluslararası tepkileri görüşmek için Polonya'ya gideceğini açıkladı. Biden, ziyareti kapsamında Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ayrıca, Biden'ın Polonya ziyaretinin 24 Mart'ta Brüksel'de gerçekleştirilecek NATO, G7 ve AB toplantılarının ardından olacağı belirtildi.

BİDEN, AVRUPA LİDERLERİYLE GÖRÜŞECEK

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamanın devamında Biden'ın bugün yerel saatle 11.00'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Rusya-Ukrayna savaşı hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştireceği aktarıldı. Biden'ın Avrupa ziyareti kapsamında, Ukrayna'ya herhangi bir ziyaret düzenlemeyeceği de açıklandı.

(İHA)

YORUMLAR
500
Polonya Sınır Muhafızları: 2 milyondan fazla Ukraynalı Polonya'ya geldi Polonya Sınır Muhafızları: 2 milyondan fazla Ukraynalı Polonya'ya geldi Başkan Biden'dan Xi'ye Rusya Uyarısı Başkan Biden'dan Xi'ye Rusya Uyarısı Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, 'Biden, Çin'in Rusya'ya maddi destek sağlaması durumunda sonuçları açıkladı' Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, 'Biden, Çin'in Rusya'ya maddi destek sağlaması durumunda sonuçları açıkladı'

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden, Polonya'ya gidecek - Son Dakika


Son Dakika
17:09 Giresunspor'un yıldızı Doukara'nın yaptığı hareket sonrası savunmaya çağrıldı!
16:38 CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Asgari ücret, yılda iki kez belirlensin
16:36 Sesi kısık olan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü malum Çanakkale Köprümüzün açılışını yaptık. Orada da şifa bulduk
16:30 Mehmet Sepil, Göztepe Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etti!
16:27 Kuyumcuların kurduğu Altınbank bu yıl içerisinde hizmete açılacak!
16:24 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Bir sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız
16:01 Stefan Kuntz'un Arda Güler için söyledikleri taraftarların tepkisine yol açtı!
16:01 Evine "Uzaklarda aramayın" notu bırakmıştı! O gencin cesedi ormanda, ağaca asılı bulundu
15:58 Elon Musk, yatırım tavsiyesi verdi: Ne dolar ne de altın, ev gibi fiziksel şeylere sahip olmak daha iyidir
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metaverse etkinliğinde açıklamalar yaptı: Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 17:15:32. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden, Polonya'ya gidecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement