ABD Başkanı Trump: "Bağışıklığım var, Başkan savaşmak için çok iyi durumda" - Son Dakika

ABD Başkanı Trump: "Bağışıklığım var, Başkan savaşmak için çok iyi durumda"

12.10.2020 00:27
ABD Başkanı Trump:

NEW ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından virüsten tamamen kurtulduğunu, kampanya faaliyetleri için kendini hazır hissettiğini açıkladı.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından virüsten tamamen kurtulduğunu, kampanya faaliyetleri için kendini hazır hissettiğini açıkladı.

Bugün Amerikan Fox haber kanalına konuşan Trump, "Bağışıklığım var, Başkan savaşmak için çok iyi durumda." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, televizyon programında, "virüs bulaştırıcı olup olmadığı" konusuna bir açıklık getirmezken, seçim kampanyası çalışmalarına hazır olduğu mesajını verdi.

Trump'ın pazartesi günü seçim mitingi için Florida'ya gitmesi, takip eden günlerde de her gün en az 1 veya 2 etkinlikte seçmenleri ile buluşması bekleniyor.

Donald Trump, Kovid-19'a yakalanmasının ardından ilk kez dün halka açık bir etkinliğe katılarak, yüzlerce Amerikalıya hitap etmişti.

Trump Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen etkinlikte ülkenin farklı yerlerinden gelen destekçileri ile buluşurken, Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ise ABD Başkanı'nın Kovid19'a ilişkin negatif test raporu alıp almadığı konusuna değinilmemişti.

1 Ekim Perşembe gününü 2 Ekim Cuma gününü bağlayan gece yeni tip koronavirüse yakalandığını duyuran Trump, cuma günü kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesinde 3 gece kaldıktan sonra pazartesi günü taburcu edilmişti.

Tedavisine Beyaz Saray'daki konutunda devam edilen Donald Trump'ın doktoru Sean Conley, yaptığı son açıklamada, "Cumartesi günü, Başkan'a Kovid-19 tanısı konulalı 10 gün olacak. Sağlık ekibinin uyguladığı ileri seviyeli tanıların ilerlemesine baktığım zaman, cumartesi günü Başkan'ın güvenli bir biçimde kamusal işlerine dönmesini bekliyorum." ifadesini kullanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Pazartesi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Trump: 'Bağışıklığım var, Başkan savaşmak için çok iyi durumda' - Son Dakika

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