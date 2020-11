ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden arasındaki çekişme artık sonlara yaklaşıyor. Büyük oranda kesinleşen sonuçlara göre şimdilik Demokrat aday Biden'ın 264, Başkan Trump'ın 214 delegesi bulunuyor. ABD Başkanı'nın kim olacağı, büyük ölçüde Nevada ve Pennsylvania gibi eyaletlerin sonuçlarına bağlı.

BİDEN, MİCHİGAN EYALETİNDE GALİP GELMESİYLE 16 DELEGE DAHA KAZANDI

Michigan'daki 16 delegeyle birlikte Biden, başkanlık için gerekli 270 delegenin 264'ünü elde etti, Trump'ın delege sayısı ise 214'te kaldı.

BİDEN BİR EYALET DAHA KAZANIRSA İPİ GÖĞÜSLÜYOR

Wisconsin'den sonra Michigan'ı kazanması Joe Biden'ı Beyaz Saray'a götürecek yolun önemli bir uğrağı olabilir. Bu aşamadan sonra Biden'ın Nevada ya da Pennsylvania'yı kazanması başkanlık yarışında ipi göğüslemesi anlamına gelecek.

TRUMP'IN EKİBİ 3 EYALETTE OYLARIN YENİDEN SAYILMASINI İSTİYOR

Trump'ın Wisconsin eyaleti için oyların tekrar sayılması konusunda istekte bulunacağı açıklandı. Trump'ın ekibi ayrıca Michigan ve Pensilvanya'da oy sayım işlemlerinin durdurulması talebinde bulundu. Biden yaptığı açıklamada, "Kimin başkan olacağına halk karar verir. Zafer ilan etmek için burda değilim ama başkan olmak için gereken 270 delegeyi kolaylıkla aşacağız. Kazanan biz olacağız. Sayım bitince gerekli delege sayısına ulaşacağız" açıklamasında bulundu.

TRUMP'IN KAZANDIĞI EYALETLER

Toplam Delege Sayısı: 214 Tennessee (11 delege), Mississippi (6 delege), Oklahoma (7 delege), Alabama (9 delege), Kentucky (8 delege), West Virginia (5 delege), Güney Carolina (9 delege), Arkansas (6 delege), Indiana (11 delege), Wyoming (3 delege), Kuzey Dakota (3 delege), Güney Dakota (3 delege), Nebraska (4 delege), Louisiana (8 delege), Kansas (6 delege), Missouri (10 delege), Utah (6 delege), Idaho (4 delege), Montana (3 delege), Ohio (18 delege), Iowa (6 delege), Florida (29 delege), Teksas (38 delege)

BIDEN'IN KAZANDIĞI EYALETLER

Toplam Delege Sayısı: 264 Vermont (3 delege), Virginia (13 delege), Massachusetts (11 delege), Connecticut (7 delege), New Jersey (14 delege), Delaware (3 delege), Maryland (10 delege), Illinois (20 delege), Rhode Island (4 delege), New York (29 delege), New Mexico (5 delege), District of Columbia (3 delege), Colorado (9 delege), California (55 delege), Oregon (7 delege), Washington (12 delege), New Hampshire (4 delege), Minnesota (10 delege), Arizona (11 delege) Maine (3 delege), Hawaii (4 delege), Nebraska (1 delege), Wisconsin (10 delege), Michigan (16 delege)

BIDEN'IN ÖNDE OLDUĞU EYALETLER

NEVADA

Oyların yüzde 86'sının sayıldığı Nevada'da Joe Biden küçük bir farkla önde. Eyalet Seçici Kurul'a altı delege gönderiyor.

Posta yoluyla oy kullanmayı tercih eden Nevadalı seçmenler, oyunu en geç 3 Kasım'da göndermiş olmalı. Oy pusulasının da en geç 10 Kasım'da ulaşmış olması gerekiyor.

Eyalette sayıma ara verildi çünkü postayla gönderilen oylar bekleniyor. Perşembe günü sayıma yeniden başlanacak ancak kesin sonuçların gelecek hafta açıklanması bekleniyor.

TRUMP'IN ÖNDE OLDUĞU EYALETLER

Sonuçların açıklandığı eyaletlere bakıldığında delegelerin 213'ünü kazanan Başkan Trump'ın, koltuğunu korumak için 57 delegeye daha ihtiyacı var.

ALASKA

Sandıkların en son kapandığı eyaletlerden olan Alaska'da henüz oyların küçük bir kısmı sayılsa da, on yıllardır Cumhuriyetçi adayları destekleyen eyalette Trump büyük bir farkla önde gözüküyor. Trump'ın bu eyaletten üç delegeyi almasına kesin gözüyle bakılıyor.

GEORGIA

1960 yılından bu yana iki seçim dışında yapılan tüm seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayını destekleyen eyalet, Seçici Kurul'a 16 delege gönderiyor.

Demokrat Parti adayı Biden, ırkçılık karşıtı eylemlerin yapıldığı ve Trump'ın bu yöndeki politikalarına tepki gösteren bu eyaleti kazanma konusunda umutluydu.

Ancak oyların yüzde 92'sinin sayıldığı Georgia'da Başkan Trump, yarışı 3 puan farkla önde götürüyor. Postayla kullanılan ve en geç 3 Kasım'da ulaşan oyların kabul edildiği eyalette, büyük bir su borusu patlaması yaşandığı için sayımın birkaç güne sarkması ihtimali var.

Sayılmayan oyların tümü postayla kullanılan oylar. Her ne kadar bu oylar çoğunlukla Demokratları destekleyen bölgelerden geliyor olsa da, Biden'la Trump arasındaki üç puanlık fark sonucu değiştirecek oranda değişecek gibi görünmüyor.

KUZEY CAROLINA

15 delegeye sahip eyalette oyların yüzde 95'i sayıldı. Seçim öncesi yapılan anketler Biden'ı önde gösterse de, şu ana kadar yapılan sayımlara göre Trump rakibinden 1,5 puan önde.

Bu eyalette oyların 3 Kasım'a kadar postalanmış olması, 12 Kasım'a kadar da yerine ulaşmış olması şartı aranıyordu. Yani kesin sonuçlar ancak gelecek hafta açıklanacak.

Kuzey Carolina, postayla oy kullanma işleminin başladığı ilk eyalet ve bugüne kadar postayla oy kullanma talebinde bulunanların sayısı da rekor düzeye ulaşmış durumda. Bu talepte bulunanların yarısından fazlası Demokrat Parti üyesi.

PENSİLVANYA

20 delegesi bulunan Pennsylvania'da oyların yüzde 80'i sayıldı.

En az oranda oy sayımı yapılan eyalet burası. Çünkü oyların 3 Kasım'a kadar postaya verilmesi ve 6 Kasım'a kadar ulaşmasına izin verilen eyalette ciddi oranda seçmen, posta yoluyla oy kullanmayı tercih etti. Bu oylar da ulaştıktan sonra kesin sonucun Cuma günü açıklanması bekleniyor.

Şimdiye kadar bu eyalette postayla kullanılan oylardan büyük çoğunlukla Demokratlar çıktı.

Bu arada Pennsylvania Valisi Tom Wolf, eyaletteki sonuçların Çarşamba günü açıklanamayabileceğini söyledi.

Bir basın toplantısı düzenleyen Demokrat Partili Vali, "Sayım normalden uzun sürse de önceliğimiz sayımın doğru yapılması" dedi ve "Hafife almamak lazım, bu seçimde demokrasimiz test ediliyor. Bu, ülkemizin üzerine kurulduğu idealler için bir stres test. Pennsylvania'da adil bir seçim olacak ve dışardan etki olmayacak." şeklinde konuştu.

Joe Biden bu eyalette Donald Trump'ın gerisinde. Fakat henüz sayılmamış oylarda Biden'a daha çok oy çıkacağı tahmin ediliyor. Bu da aradaki farkı kapatmasını sağlayabilir.

Trump ekibi ise 2016'da yüzde 1'den daha az farkla kazandığı eyaleti kaybetmeyeceğini savunuyor.

Sayılan oyların yüzde 53,4'ünü alan Trump, bu eyalette rakibinden yaklaşık 10 puan önde ama oylar açıldıkça farkın azaldığı gözleniyor.

Postayla ulaşması beklenen oyların çoğu da, demokrat seçmen tabanı güçlü olan yerlerden geliyor. Ancak kalan yüzde 20'lik oyun sonucu değiştirip değiştirmeyeceğini söylemek için erken.

Sonucun belli olmadığı eyaletler içinde en fazla delege sayısına sahip Pennsylvania'nın kazanılması, iki aday için de kritik önemde.

Buradan gelecek sonucun gecikmesi başkanın ilan edilmesini de geciktireceği için, Trump ekim ayında buradaki postayla oy kullanma sistemine itiraz etmiş, ancak yerel mahkeme Trump'ın itirazını kabul etmemişti.

Burası geleneksel olarak Demokrat adaya oy veren bir eyalet. Ancak dört yıl önce özellikle eyaletin batısında yaşayanların oylarıyla burada Trump kazandı.

Pennsylvania'da doğan Biden da bu bağı kullanarak partisinin eski kalesini tekrar kazanmak için seçim kampanyasının son gününe kadar burada sık sık seçmenlerle bir araya gelmişti.