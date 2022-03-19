ABD, Bulgaristan'daki NATO komutanlığına "zırhlı" destek verecek - Son Dakika
Üye Girişi

ABD, Bulgaristan'daki NATO komutanlığına "zırhlı" destek verecek

19.03.2022 14:18
ABD, Bulgaristan'daki NATO komutanlığına "zırhlı" destek verecek

ABD Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşla ilgili Bulgaristan'da kurulan NATO askeri birliğine bir "Stryker" zırhlı araç bölüğü yollayacak.

ABD Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşla ilgili Bulgaristan'da kurulan NATO askeri birliğine bir "Stryker" zırhlı araç bölüğü yollayacak.

Ülkeye resmi ziyarette bulunan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin Bulgaristan'a verdiği destek için teşekkür eden Başbakan Petkov, " Vladimir Putin'in başlattığı savaş tüm Avrupa'yı riske soktu. Maalesef, artık hiçbir devlet tek başına güvende olduğuna dair aldanarak yaşayamaz. Bu karmaşık ortamda kimse kendi güvenliğini tek başına sağlayamaz. Bizim güvenliğimiz de NATO'daki müttefiklerimizle birlikte ortak savunmaya bağlı. Biz NATO'yuz." diye konuştu.

"ABD, Bulgaristan'daki, Avrupa'nın NATO Yüksek Komutanlığına bağlı birliğine bir 'Stryker' zırhlı araç bölüğü yollayacak." diyen Petkov, bu birliğin komutanının bir Bulgar subay olmasını teklif edeceklerini, diğer NATO müttefiklerinden de birliğe katkı beklediklerini anlattı.

Ukrayna'ya askeri yardım yollanması meselesi

Bakan Austin ile görüşmelerinde hiçbir şekilde Ukrayna'ya askeri yardım yollanması meselesinin ele alınmadığını vurgulayan Petkov, "Şu ana kadar sadece insani yardım, ortak strateji ve NATO Doğu Kanadı'nın desteklenmesinden söz edildi. Bu aşamada askeri yardım kararı imkansız olup, (böyle bir karar) sadece parlamento tarafından alınabilir." ifadesini kullandı.

Petkov, Ukrayna'ya insani ve diğer yardımların yapıldığına, göçmenlerin barındırıldığına işaret ederek, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin görüşmelerinde bunun için kendisine teşekkür ettiğini aktardı.

"Ukrayna'daki savaş bir trajedidir"

Austin de "Ukrayna'daki savaşın trajedi" olduğunun altını çizerek, "Rusya'nın saldırısı cesur Ukraynalı askerlerin ve masum sivil halkın arasında korkunç can kayıplarına yol açtı. Ancak aynı zamanda Rusya'nın saldırganlığı Ukrayna halkı, NATO ve özgür dünyayı birleştirdi. Ülkelerimiz arasında savunma alanındaki iş birliğimiz asla bu kadar güçlü olmamıştır. Bulgaristan savunma alanında azimle çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Ülkenin NATO komutanlığında kurmakta olduğu çok uluslu askeri birimin önemine dikkati çeken Austin, şöyle devam etti:

"Bulgaristan'ın attığı bu önemli adıma tamamen destek veriyoruz. Müşterek angajmanlarımız diğer müttefiklere örnek olacak. Bulgaristan'ın askeri hazırlığı ve müttefikleri ile çalışma uyumluğunun artırılması, Avrupa'nın nesiller boyunca benzerini görmediği en büyük güvenlik tehditlerinden biriyle yüzleşirken, bugünlerde gerçekten kilit önem taşıyor."

Lloyd Austin, Avrupa'da kalıcı barışın sağlanması için çabalarını sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

Ziyaretinin ilk gününde Austin, Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Novo Selo kara kuvvetleri poligonunda Bulgar ve ABD askerlerinin katılımıyla süren ortak eğitim ve tatbikat çalışmalarını inceledi. Austin, bugün, ülkeden ayrılmadan önce Bulgaristan Savunma Bakanı Dragomir Zakov ile bir araya gelecek.

YORUMLAR
500
Eski ABD Başkanları, Chicago'daki Ukrayna kilisesini ziyaret etti Eski ABD Başkanları, Chicago'daki Ukrayna kilisesini ziyaret etti ABD Ukrayna'ya hangi silahları gönderecek, askeri uzmanlar ne diyor? ABD Ukrayna'ya hangi silahları gönderecek, askeri uzmanlar ne diyor?

Tam Gemi Şok Denemeleri, Bulgaristan, Ukrayna, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Bulgaristan'daki NATO komutanlığına 'zırhlı' destek verecek - Son Dakika


Son Dakika
14:04 Üzerine kırmızıyla çarpı attılar! Ukrayna Ordusu: Rusya'nın 5. komutanını da öldürdük
13:50 Fenerbahçe'de kalenin yeni veliahtı Atahan Arslan
13:47 Yoksa yaşıyor mu? Diyarbakırlı Faruk, Sinop'ta yaşanan selde kaybolmuştu: WhatsApp'taki hareket umutları artırdı!
13:36 Firari hükümlü türkü söyleyip sosyal medyadan paylaşınca, yakayı ele verdi! 35 yıl cezası varmış
13:34 Putin'in montunun fiyatı gündem oldu: Rusya'daki asgari ücretin 25 katı!
09:36 İyiliksever genç, soğuk havada çorap satan yaşlı kadının tüm ürünlerini satın aldı: Üşümüşsün, git bugün dinlen!
13:18 Arabeskin kraliçesi kim? Sosyal medyada oylama yapılıyor
13:14 HDP'den ayrılan Ayhan Bilgen "Sessizlerin Sesi"ni ilan etti: Eski bakan Müslüm Doğan da var
13:03 Chelsea için teklif süreci sona erdi, Bayrak teklif vermedi: Yanlış anlaşılma olmuş
12:53 Tarım Kredi Kooperatifi patatesi kasada 50 kuruş fazlaya sattı, cezayı yedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 14:25:40. #1.12#
SON DAKİKA: ABD, Bulgaristan'daki NATO komutanlığına "zırhlı" destek verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement