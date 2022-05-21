ABD dahil 5 ülke temsilcisi, Rusya'yı protesto etmek için APEC toplantısını terk etti - Son Dakika
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ABD dahil 5 ülke temsilcisi, Rusya'yı protesto etmek için APEC toplantısını terk etti

21.05.2022 11:58
ABD dahil 5 ülke temsilcisi, Rusya'yı protesto etmek için APEC toplantısını terk etti

KUALA ABD ve Japonya'nın da aralarında olduğu 5 ülkenin temsilcisi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşı protesto etmek için Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi (APEC) toplantısını terk etti.

KUALA ABD ve Japonya'nın da aralarında olduğu 5 ülkenin temsilcisi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşı protesto etmek için Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi (APEC) toplantısını terk etti.

Kyodo'nun haberine göre, Asya-Pasifik bölgesi ticaret bakanları ve diğer katılımcı ülkelerin temsilcileri, iki günlük APEC konferansının açılış etkinliği amacıyla Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir araya geldi.

Toplantıda ABD, Japonya, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan bakanlar, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reshetnikov'un sabah oturumunda söz almasının ardından toplantıyı terk etti.

Böylece temsilciler, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşı protesto etti.

APEC ticaret bakanları, söz konusu toplantıda salgın kısıtlamalarının hafiflemesiyle üç yıl aradan sonra yapılan ilk kez yüz yüze görüşme fırsatı buldu.

APEC forumunu oluşturan 21 ekonominin bir araya geldiği toplantıda, salgın sonrası dönemde ticaret ve yatırımın teşviki, özellikle bölgede serbest ticaret yolları gündeme geldi.

Tayland Ticaret Bakanı Jurin Laksanawisit, açılış konuşmasında yaptığı açıklamada, "Bu yılki APEC ticaret bakanları toplantısının sonucunun, Kovid-19 sonrası dönemde çeşitli alanlarda bölgesel ekonomik büyümenin toparlanması ve canlandırılması için politika yönünü belirlemeye yardımcı olmada önemli bir rol oynayacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Tayland hükümeti, bu yıl APEC başkanı olarak söz konusu toplantılara ev sahipliği yapıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD dahil 5 ülke temsilcisi, Rusya'yı protesto etmek için APEC toplantısını terk etti - Son Dakika


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