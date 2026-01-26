ABD'de Büyük Kar Fırtınası Kargaşası - Son Dakika
BBC

ABD'de Büyük Kar Fırtınası Kargaşası

ABD'de Büyük Kar Fırtınası Kargaşası
26.01.2026 02:46
ABD'de etkili olan kar fırtınası, yüz binlerce hanenin elektriksiz kalmasına ve can kayıplarına yol açtı.

ABD'de birçok eyalette etkili olan büyük kar fırtınası sonucu ülkede yüz binlerce hanenin elektriği kesildi. Can kaybına yol açan fırtına, birçok eyalette uçuş iptallerine ve yolların kapanmasına da neden oldu.

Ulusal Hava Durumu Servisi'ne (NWS) göre kar, buz ve dondurucu yağmur, Teksas'tan New England'a kadar uzanıyor ve birkaç gün sürerek can kaybını artırabilir.

Louisiana eyaletinde en az iki kişi hipotermi nedeniyle ölmüş, eyalet sağlık yetkilileri ölümleri fırtınaya bağlamıştı.

Teksas eyaletinde de bir kişinin fırtına sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD genelinde elektrik kesintisi verilerini toplayıp kamuoyu ile paylaşan internet sitesi Poweroutage.us'a göre Pazar günü öğleden sonra itibarıyla 1 milyondan fazla hanenin elektriği kesildi.

Uçuş takibi sitesi FlightAware ise 10 binden fazla uçuşun iptal edildiğini bildirdi.

180 milyondan fazla kişi soğuk hava dalgasından etkilenecek

ABD'de yaklaşık 180 milyon kişi - ki bu ülke nüfusun yarısından fazlası - yoğun kar, sulu kar ve dondurucu yağmurdan etkilenecek.

BBC'nin ABD'deki medya ortağı CBS News'e konuşan NWS Meteoroloji Uzmanı Allison Santorelli, "Kar ve buzun erimesi çok yavaş olacak. Kat ve buz, yakın zamanda ortadan kalkmayacak. Bu da kurtarma çalışmalarını engelleyecek" dedi.

Kentucky Valisi Andy Beshear, Pazar günü düzenlediği basın toplantısında, eyalette başlangıçta tahmin edilenden daha fazla buz ve daha az kar görüldüğünü söyledi.

Andy Beshear, "Bu Kentucky için iyi bir haber değil" dedi ve ekledi.

"Bu, yolların çok daha tehlikeli olduğu ve önümüzdeki hafta da koşulların tehlikeli olacağı anlamına geliyor."

Hava durumu uzmanları, fırtınanın en büyük tehlikelerinden birinin ağaçlara zarar verme, elektrik hatlarını kullanılamaz hale getirme ve yolları güvensiz hale getirme potansiyeline sahip olan buzlanma olduğu konusunda uyardı.

Yerel medyaya göre, fırtına eyalete doğru ilerlerken Virginia eyaletinde 200'den fazla kaza meydana geldiği bildirildi.

Louisiana Sağlık Bakanlığı, Pazar günü yaptığı açıklamadahipotermiden ölen iki kişinin Caddo Parish bölgesinde yaşadıklarını doğruladı.

Teksas'ın başkenti Austin'in belediye başkanı Kirk Watson, Pazar günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Kış fırtınasıyla ilgili ilk ölüm vakasını yaşadık" dedi.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ise X'te yaptığı paylaşımda Cumartesi günü kentte en az beş kişinin hayatını kaybettiğini ancak bu kişilerin ölüm nedenlerinin henüz belirlenemediğini yazdı.

Mamdani bununla birlikte "Bu bize, her yıl New Yorkluların soğuğa yenik düştüğünü hatırlatıyor" dedi.

Eyaletlerin yarıya yakını acil durum ilan etti

ABD'de 50 eyaletin yarıya yakını acil durum ilan etti. Ülke genelindeki okullar fırtınanın Pazartesi günü de devam edeceği beklentisiyle şimdiden eğitime bir gün ara veriyor.

ABD Senatosu da Pazartesi akşamı için planlanan oylamayı iptal etti.

ABD'de de Kuzey ve Güney Dakota ile Minnesota gibi ülkenin kuzeyindeki eyaletlerde halk, kışın hava sıcaklığının sıfırın altına inmesine alışkın.

Ancak Teksas, Louisiana ve Tennessee gibi eyaletlerde hava sıcaklığı mevsim ortalamasının yaklaşık 15-20 derece altında ve mevcut soğuk hava dalgası alışılmadık bir durum.

Bu eyaletlerde dondurucu yağmurun neden olduğu buz birikintileri de görülebiliyor.

Texas'ta Austin Belediye Başkanı Kirk Watson ve diğer diğer yetkililer, halkı, buz ve karın gün içinde eriyip güneş battıktan sonra yeniden donarak yollarda tehlikeli koşullara yol açabileceği ve elektrik hatlarına zarar verebileceği konusunda uyarıyor.

Nashville Elektrik Servisi, Tennessee'deki kesintilerin 200 binden fazlasının Nashville bölgesi ve çevresinde olduğunu söylüyor.

Bölge halkı birkaç gün boyunca elektriksiz kalabilir.

Tennessee Acil Durum Yönetimi Direktörü Patrick Sheehan, "Buz birikimi ve bunun karayolu güvenliği ve elektrik altyapımıza olası olumsuz etkileri konusunda endişeliyiz" dedi.

Kutup girdabı

Meteroloji uzmanlarına göre, ABD'de kutup girdabı - her kış Kuzey Kutbu üzerinde oluşan ve çok soğuk bir hava havuzu içeren güçlü Batı rüzgarları halkası - güçlü bir fırtınaya yol açtı.

Rüzgarlar kuvvetli olduğunda yerinde kalıyor ancak zayıfladığında bu girdap güneye yöneliyor ve ABD soğuk hava dalgasından olumsuz etkileniyor.

Soğuk hava güneyde ılıman hava ile karşılaştığında fırtınalara neden oluyor.

Kış fırtınasının kuzeye ve doğuya doğru ilerleyerek Salı günü Kanada'ya yönelmesi ve ardında daha fazla soğuk hava bırakması bekleniyor.

Meteroloji uzmanlarının bölgede havanın, Şubat ayı başına kadar tehlikeli derecede soğuk kalacağı tahmininde bulunuyor.

Bazı uzmanlar ise iklim değişikliğinin, dünyanın ısınmasının deniz yüzeyi sıcaklıklarında yol açtığı değişiklikler nedeniyle kutup girdabının yönünü etkileyebileceğini iddia ediyor.

Kaynak: BBC

