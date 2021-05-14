ABD'de Demokrat Kongre üyeleri, İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef almasına tepki gösterdi - Son Dakika

ABD'de Demokrat Kongre üyeleri, İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef almasına tepki gösterdi

14.05.2021 14:25
ABD'de Demokrat Kongre üyeleri, İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef almasına tepki gösterdi, System.String[]

ABD Temsilciler Meclisinde bir grup Demokrat Kongre üyesi, İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alan saldırılarını kınadı.

ABD Temsilciler Meclisinde bir grup Demokrat Kongre üyesi, İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alan saldırılarını kınadı.

Nyopost'un haberine göre, Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "aşırı sağcı etnik milliyetçi" olmakla suçlayarak sivillere yönelik saldırıları eleştirdi.

Omar, kongre salonunda yaptığı konuşmada, ABD'nin İsrail'e yardımlarını eleştirerek, "Fonladığımız İsrail hükümeti, Filistin devletinin kurulmasını imkansız hale getirmeye çalışırken, buna engel olmak için hiçbir şey yapmadan Filistin devletini nasıl destekliyor gibi görünebiliriz." ifadesini kullandı.

Somali asıllı Omar, ABD'nin Birleşmiş Milletler'in (BM) ateşkes çağrısı yapmasına engel olduğunu hatırlatarak, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Omar, tüm çocuklar gibi Filistinli çocukların da şiddet ve baskıdan uzak bir hayatı hak ettiğini söylemenin tartışmalı olamayacağını kaydetti.

Demokrat Kongre üyelerinden Ayanna Pressley, siyahi olduğu için şiddet eylemelerine alışık olduğunu belirterek, "ABD'de siyahi bir kadın olarak polis vahşetine ve devlet şiddetine yabancı değilim. Görüntümüz nedeniyle suçlu sayıldık. Filistinlilere de ABD'deki siyahilerle aynı şey söyleniyor. Hem ABD hem de İsrail'de devlet şiddetine karşı eşit öfke gösterilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Demokrat Kongre üyesi Cori Bush, ABD'deki siyahilerle olduğu gibi Filistin halkıyla da dayanışma içinde olduğunun altını çizerek, "Savaş karşıtıyız, işgal karşıtıyız, ırkçılık karşıtıyız." dedi.

Demokrat Kongre üyelerinden Marc Pocan ve Betty McCollum da ABD yardımlarının Batı Şeria'daki bazı İsrail eylemlerinde kullanılmasını eleştirerek, bu yardımların hangi ölçekte buralarda kullanıldığına ilişkin rapor hazırlanması teklifinde bulundu.

"Filistinliler bir yere gitmiyor"

Filistin kökenli Kongre üyesi Rashida Tlaib, Başkan Joe Biden, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ve parti liderlerinin açıklamalarının, Filistinlilere değinmediğine işaret ederek, söz konusu açıklamalarda "evlerinden çıkarılanlar, gözaltına alınanlar ve ibadethanelere atılan göz yaşartıcı bombaların" yok sayıldığına dikkati çekti.

Kendisinin Filistinlilerin varlığının kanıtı olduğunu aktaran Tlaib, "Bizim insan olduğumuzun, hayal kurma hakkımız olduğunun kanıtıyım. Bizler anneleriz, kız çocuklarıyız, torunlarız. Bizler adalet arayanlarız ve her türlü baskıya karşı mücadelemizden pişman değiliz. Apartheid İsrail hükümetine ne kadar para gönderirseniz gönderin Filistinliler hiçbir yere gitmiyor." diye konuştu.

Tlaib, Filistin halkının yıllardır maruz kaldığı ırkçı uygulamalara dikkati çekerek, Filistinlilere yönelik on yıllardır devam eden insanlık dışı muamelelerin sorumlusu olarak nitelendirdiği "apartheid yönetimine", Filistinlilerin, çocuklarını kaybetme korkusu altında yaşamak zorunda bırakılmasına, süresiz gözaltılara, ölümlere ve İsrail yasalarındaki Filistinlilere yönelik eşitsizliğe son verilmesi gerektiğini kaydetti.

ABD'li bazı siyasiler tarafından Filistinlilere ayrımcı ve ırkçı uygulamalar yapıldığı gerçeğinin kabul görmediğine de değinen Tlaib, "Benim atalarım ve Filistin'deki ailem, dünyanın, onların tarihini engellemelerle karşılaşmadan duymasını hak ediyor. Acı çektiklerini, mülklerinin ellerinden alındığını, dünya seyrederken ve hiçbir şey yapmazken öldürüldüklerini anlatmaya hakları var." değerlendirmesinde bulundu.

"Hiçbir çocuk gökyüzünden ölüm yağacağından endişe etmemeli"

Kürsüdeki konuşmasında göz yaşlarına hakim olmayan Tlaib, ABD Dışişleri Bakanlığının "çocukların öldürülmesinin yanlış olduğunu" söyleyememesi nedeniyle tüm ADB halkı adına bunu kendisinin ifade ettiğini söyledi.

Tlaib, insanların inancı veya etnik kökenine bakılmaksızın özgürlük, barış ve eşitliği hak ettiğini söyleyerek, "Filistinli veya İsrailli hiçbir çocuk, kim olurlarsa olsun, hiçbir zaman, gökyüzünden ölüm yağacağından endişe etmemeli." ifadesini kullandı.

Filistin halkının kendi vatanlarında mülteci konumuna düştüğünü anımsatan Tlaib, ABD basınının ölen Filistinli sayısını İsrail'in kayıpları olarak gösterdiğini, İsraillilere "öldürüldü" Filistinlilere "öldü" ifadesini kullanmasını eleştirerek, "Matematiğini anlamama yardımcı olun. Önemli sayılmaları için kaç Filistinlinin ölmesi gerekiyor. Washington yönetiminin İsrail'e askeri desteğinin şartsız olduğu mesajının verilmesiyle Netanyahu, barışı imkansız hale getirecek, evleri yıkmaya ve yerleşimci politikaları genişletmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Tlaib, Gazze'den bir annenin kendisine "Bu gece çocukları bizim yatak odamızda yatıracağım ki birlikte ölelim." şeklinde mesaj attığını sözlerine ekledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Kongre, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Demokrat Kongre üyeleri, İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef almasına tepki gösterdi - Son Dakika


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