ABD'de korana virüs önlemleri arttırıldı - Son Dakika
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ABD'de korana virüs önlemleri arttırıldı

6 saat önce

ABD'de korona virüsü kaynaklı korona ölü sayısının 41'e yükselmesinin ardından New York'ta önlemler arttırıldı.

ABD'de korana virüs önlemleri arttırıldı, System.String[]

ABD'de korona virüsü kaynaklı korona ölü sayısının 41'e yükselmesinin ardından New York'ta önlemler arttırıldı.


Dünyayı etkisi altına alan korona virüs ABD'yi de kıskacına aldı. Ülke genelinde 46 eyalette korona virüs vak'asının tespiti ile ülke genelinde önlemler alınmaya başlandı. Son bilgilere göre, 46 eyalet ve Kolombiya bölgesinde bin 663 vak'a tespit edilirken, 41 kişi hayatını kaybetti. Washington'da 442 vak'a, tespit edilirken 31 kişi hayatını kaybetti. New York'da ise vak'a sayısı 328 olarak açıklanırken, Kaliforniya'da 221 vak'a tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti. Massachusetts'te 108 vak'a, Colorado'da 45 vak'a, Georgia'da 31 vak'a tespit edilirken 1 kişi de hayatını kaybetti. Florida'da 42 vak'a 2 can kaybı, Illinois'da 32 vak'a, Yeni Jersey'de 29 vak'a, 1 can kaybı, Teksas'ta 27 vak'a, Oregon'da 24 vak'a, Pennsylvania'da 22 vak'a, Louisiana'da 19 vak'a, Tennessee'de 18 vak'a, Virginia'da 17 vak'a, Iowa'da 16 vak'a, Kuzey Carolina'da 15 vak'a, Nevada'da 14 vak'a, Hindistan: 13 vak'a, Maryland'da 12 vak'a, Güney Carolina'da 12 vak'a, Nebraska'da 10 vak'a, Kentucky'da 10 vak'a, Washington DC'da 10 vak'a, Minnesota'da 9 vak'a, Arizona'da 9 vak'a, Güney Dakota'da 8 vak'a, 1 can kaybı, Wisconsin'de 8 vak'a, Yeni Hampshire'de 6 vak'a, Rhode Island'da 5 vak'a, Ohio'da 5 vak'a, Yeni Meksika'da 5 vak'a, Connecticut'ta 5 vak'a, Utah'ta 5 vak'a, Hawaii'de 2 vak'a, Michigan'da 2 vak'a, Oklahoma'da 2 vak'a, Vermont'da 2 vak'a, Asnsas'da 1 vak'a, Kansas'ta 1 vak'a, Missouri'de 1 vak'a, Delaware'de 1 vak'a, Maine'de 1 vak'a, Mississippi'de 1 vak'a, Kuzey Dakota'da 1 vak'a, Wyoming': 1 vak'a kaydedildi.


Öte yandan Dünyanın en fazla ilgi çeken meydanı unvanını elinde bulunduran New York'un ünlü Times Meydanında turist sayısında ciddi düşüşler gözlemleniyor.


New York'ta korona önlemleri kapsamında muhafızlar belirlenen alanlarda görevlendirildi. Sinagog, okul, ev, ibadet merkezleri ve kalabalık toplanma alanları çevresine yerleştirilen muhafızlar 2 hafta boyunca görev yapacak. - NEW YORK

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:46 Kaynak: İHA
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