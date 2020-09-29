ABD'de yaşayan Ermenilerden Başkan Gülbey'e tehdit - Son Dakika

ABD'de yaşayan Ermenilerden Başkan Gülbey'e tehdit

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ermenistan Erivan Üniversitesinde sözde öğretim üyesi olarak çalışan Lusine Sahakyan hakkında yaptıkları açıklamalardan sonra sosyal medya üzerinden kendine ABD'de yaşayan Ermeniler tarafından...

ABD'de yaşayan Ermenilerden Başkan Gülbey'e tehdit, System.String[]

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ermenistan Erivan Üniversitesinde sözde öğretim üyesi olarak çalışan Lusine Sahakyan hakkında yaptıkları açıklamalardan sonra sosyal medya üzerinden kendine ABD'de yaşayan Ermeniler tarafından tehdit içerikli yazılı ve sözlü saldırı olduğunu belirtti.

ASİMDER Genel Merkezi olarak yaptıkları çalışmalar ve Karadeniz bölgesinde yaşayan Hemşin Türkleri üzerine oyun oynayan Ermeni lobisinin oyunlarını bozduklarından dolayı, ABD'de yaşayan Ermeni lobisi ve Türkiye'deki destekçileri FETÖ ile PKK terör örgütü üyelerinin de rahatsız olmasından dolayı sosyal medya siteleri üzerinden şahsına ve dernek yöneticilerine sözlü, yazılı tehdit edildiklerini söyleyen ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, "Avrupa ve özellikle ABD'de yaşayan Ermeni lobisi üyelerinin yaptığımız faaliyetlerden dolayı Doğu Anadolu, Güneydoğu ve Karadeniz bölgelerimizde hareket edemez hale geldiklerini görmekteyiz. Yaptıkları her ırkçı ve insanları kandıran yalan tarihlerinin karşısında ASİMDER yöneticileri ve üyelerini bulmuşturlar. Ayrıca bu bölgelerimize sözde turist ve araştırmacı yazar adıyla gelip ajanlık yapan Ermeni asıllı lobi üyelerini de deşifre etmemizden dolayı eskisi gibi rahat hareket edemiyorlar. Bu ajanlardan en önemlisi ve Karadeniz tarihi üzerinde yalanlarıyla oynama yapan Ermenistan Erivan Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Lusine Sahakyan'dır. Bu insanı deşifre ettiğimiz günden beri ABD'de yaşayan Ermeniler yazılı ve sözlü olarak şahsıma hakaret içerikli mesajlar göndermektedirler. Bunların öncüsü ABD'de yaşayan Eduard Enfiajyan bulunmaktadır. Şahsıma ait sosyal medya sayfalarıma gönderdiği yazılı ve sözlü tüm tehdit içerikli mesajlar güvenlik güçlerimize teslim edilmiştir. Bu tür tehditler ne şahsımı nede ASİMDER yöneticilerimizi yıldırmayacaktır. FETÖ ve PKK terör örgütü üye veya sempatizanları da ne yaparlarsa yapsınlar bizler 1915 yılında Ermeni çetecilerin yaptıkları katliamları toplumumuza anlatmaktan bir adım bile geri durmayacağız" dedi.

Ülkeye giriş yapan turist veya araştırmacı yazarlara bölge Valiliklerinin dikkat etmesini belirten GÜLBEY, "Bu yabancı uyruklu insanların şehirlerimizde yaptıkları video çekimleri veya köy ziyaretleri için İl Valiliklerimizden izin istediklerinde iyice incelenip verilmesi yönünde ASİMDER Genel Merkezi olarak arzusu içerisindeyiz" şeklinde konuştu. - IĞDIR

ABD'de yaşayan Ermenilerden Başkan Gülbey'e tehdit

Amerika Birleşik Devletleri, Ermenistan, Ermeniler, ASİMDER, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 10:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'de yaşayan Ermenilerden Başkan Gülbey'e tehdit - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İBB'nin Twitter hesabından Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaşıldı İstanbul'daki sel kabusunu en iyi anlatan video! Araç bir anda sürüklenmeye başladı Boşanma aşamasında olduğu karısını öldürüp aynı tüfekle intihar etti Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Kapadokya'da pes dedirten görüntü: Kayalar oyuldu, 'butik otel' olarak satışa sunuldu Uzmanlardan temassız kart dolandırıcılığı konusunda vatandaşa çok önemli uyarı İstanbul'daki dolu yağışından çarpıcı görüntüler Hırsızlıktan korkup yanlarına aldıkları para ve altını, kapkaççıya kaptırdılar
Dolu yağışı hayatı felç etti! O anlar vatandaşın kamerasıyla anbean kaydedildi Dolu yağışı hayatı felç etti! O anlar vatandaşın kamerasıyla anbean kaydedildi         
15:46
Atmaca füzesinde son bir test kaldı, seri üretime geçilecek Atmaca füzesinde son bir test kaldı, seri üretime geçilecek         
15:27
Türk futbolunun efsanesi Tanju Çolak, iki futbolcuyu işaret etti: Galatasaray bunlarla 9 kişi oynuyor Türk futbolunun efsanesi Tanju Çolak, iki futbolcuyu işaret etti: Galatasaray bunlarla 9 kişi oynuyor         
15:07
Son Dakika! TBMM Başkanı Şentop: Kasten adam öldürme ve cinsel suçlarda idam cezası düşünülebilir Son Dakika! TBMM Başkanı Şentop: Kasten adam öldürme ve cinsel suçlarda idam cezası düşünülebilir         
14:59
Yolcu minibüsünde pes dedirten görüntüler: Maskesini çıkarıp alkol kullandı Yolcu minibüsünde pes dedirten görüntüler: Maskesini çıkarıp alkol kullandı         
14:39
Kadıköy'de galericilerden araçları için kilimli, paspaslı dolu önlemi Kadıköy'de galericilerden araçları için kilimli, paspaslı dolu önlemi         
14:28
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
ABD'de Elmas Krateri Parkı'nı ziyaret eden kişi 9 karatlık elmas buldu ABD'de Elmas Krateri Parkı'nı ziyaret eden kişi 9 karatlık elmas buldu         
12:55
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Öğrencilerine ders anlatmak için çıktığı tepede, kalp krizinden öldü Öğrencilerine ders anlatmak için çıktığı tepede, kalp krizinden öldü         
11:54
Didim Belediye Başkanı, ilçenin göbeğine sevgilisinin heykelini mi diktirdi? Didim Belediye Başkanı, ilçenin göbeğine sevgilisinin heykelini mi diktirdi?         
11:44
25 çocuğu zehirleyip birinin ölümüne neden olan öğretmene idam cezası verildi 25 çocuğu zehirleyip birinin ölümüne neden olan öğretmene idam cezası verildi         
11:25
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Seda Sayan yüzünü gerdirdiği anları takipçileriyle paylaştı Seda Sayan yüzünü gerdirdiği anları takipçileriyle paylaştı         
09:47
Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor         
08:10
Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok         
19:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 16:12:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de yaşayan Ermenilerden Başkan Gülbey'e tehdit - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei