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ABD'de yeni korona virüs tedbirleri yürürlüğe girdi - Son Dakika

ABD'de yeni korona virüs tedbirleri yürürlüğe girdi

06.12.2021 13:32
ABD'de yeni korona virüs tedbirleri yürürlüğe girdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde bugünden itibaren uygulanmaya başlanan yeni korona virüs tedbirleri kapsamında, ülkeye giriş yapacak yolcuların seyahatlerinden 1 gün öncesine ait negatif test göstermeleri zorunlu olacak.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bugünden itibaren uygulanmaya başlanan yeni korona virüs tedbirleri kapsamında, ülkeye giriş yapacak yolcuların seyahatlerinden 1 gün öncesine ait negatif test göstermeleri zorunlu olacak.

Tüm dünyada artışa geçen korona virüs vakalarından sonra, hükümetler yeni tedbirleri devreye sokmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün uygulanmaya başlanan yeni korona virüs tedbirleri kapsamında, ülkeye giriş yapacak olan kişilerden uyrukları ve aşı olup olmadıkları dikkate alınmadan, seyahatlerinden 1 gün öncesine ait negatif korona testi göstermeleri istenecek. 2 yaş altındaki çocuklardan ise test istenmeyecek.

ABD Başkanı Biden yolcuların uçakta, otobüste ve trende zorunlu maske kullanmalarını kapsayan federal kuralları da 18 Mart'a kadar uzattığını açıklarken, bu kuralların Ocak ayında sona erdirilmesi bekleniyordu.

Biden tarafından açıklanan tedbirler, birkaç gün önce Beyaz Saray'ın son 14 gün içinde ABD'den Güney Afrika'ya ve diğer 7 Afrika ülkesine giden yabancı uyrukluların, tekrar ABD'ye seyahat edemeyeceğine dair yaptığı yasaklamalardan sonra geldi. Seyahat yasaklarından ABD yurttaşları ve daimi ikamet edenler muaf tutuldu.

(İHA)

ABD'de yeni korona virüs tedbirleri yürürlüğe girdi

Amerika Birleşik Devletleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'de yeni korona virüs tedbirleri yürürlüğe girdi - Son Dakika


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