ABD'den Çin'e Rusya konusunda gözdağı: Destek verirseniz bunun sonuçları olur - Son Dakika
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ABD'den Çin'e Rusya konusunda gözdağı: Destek verirseniz bunun sonuçları olur

24.09.2022 21:09

Çinli mevkidaşı Wang Yi ile New York'ta görüşme gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in Moskova yönetiminin Ukrayna'yı işgaline destek sağlaması halinde bunun sonuçları olacağını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, New York'taki 77. BM Genel Kurulu marjında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi. 90 dakika süren görüşmenin ana maddeleri Tayvan krizi ve Ukrayna oldu.

TAYVAN BOĞAZI'NDAN BARIŞ VE İSTİKRAR VURGUSU

Kritik görüşmeye dair ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Blinken, özellikle gerilim zamanlarında iletişim kanallarını açık tutmanın önemine dikkat çekti. Blinken ayrıca, ABD'nin uzun süredir devam eden tek Çin politikasıyla tutarlı olarak "Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı korumaya kararlı olduğunu" vurguladı.

ABD'den Çin'e Ukrayna uyarısı: Destek verirseniz bunun sonuçları olur

"RUSYA'YA DESTEK SAĞLANIRSA SONUÇLARI OLUR"

ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını kınadığını yineleyen Blinken, Çin'in Moskova yönetiminin egemen bir devleti işgaline destek sağlaması halinde bunun sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulundu. Blinken, ABD'nin çıkarlarının kesiştiği noktalarda Çin ile iş birliğine de açık olduğunu dile getirdi.

ÇİN: ABD İLE İLİŞKİLER KRİTİK BİR NOKTADA

Çin Dışişleri Bakanı Wang görüşmede ABD'li mevkidaşı Blinken'e, "Tayvan sorunu Çin'in iç meselesidir ve ABD'nin bunu çözmek için hangi yöntemin kullanılacağına müdahale etme hakkı yoktur. Tayvan'ın bağımsızlığına açıkça karşı çıkmalı ve engellemeliyiz" dedi. Wang, "Çin-ABD ilişkileri kritik bir noktada. Dünyadan, tarihten ve iki halktan sorumlu bir tutum içinde olan iki tarafın, ikili ilişkilerin daha fazla bozulmasını engelleme, durumu yeniden istikrara kavuşturma noktasında doğru yaklaşımı benimsemesi ve bunun için çalışması zorunludur" ifadelerini kullandı. Wang, "Tayvan sorunu Çin'in temel çıkarlarının merkezinde yer alıyor. Ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumak bizim görevimizdir ve bu konuda kesinlikle hiçbir belirsizlik yoktur" dedi.

ABD'den Çin'e Ukrayna uyarısı: Destek verirseniz bunun sonuçları olur

"ÇOK YANLIŞ, TEHLİKELİ SİNYALLER"

Çin Dışişleri Bakanlığından da görüşmeye dair yapılan açıklamada, Washington'un Tayvan hakkında "çok yanlış, tehlikeli sinyaller" gönderdiği, Tayvan'ın bağımsızlık faaliyeti ne kadar yaygın olursa barışçıl bir çözüm olma ihtimalinin o kadar düşük olacağı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos ayında Tayvan'ı ziyaret etmesinin ardından Çin'in Tayvan çevresinde gerçekleştirdiği geniş çaplı askeri tatbikatlar ve ABD Başkanı Joe Biden'ın adayı savunma sözü vermesinin ardından Tayvan üzerindeki gerilim giderek tırmanmıştı. Beyaz Saray, Tayvan politikasının değişmediğini vurgularken, Çin yönetimi Biden'ın açıklamalarının "bağımsız bir Tayvan isteyenlere yanlış sinyal verdiğini" ifade etmişti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Temmuz ayında Biden ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Tayvan hakkında "ateşle oynayanlar ateşle yok olacak" ifadeleriyle uyarıda bulunmuştu.

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Çin Dışişleri Bakanı: Abd, Ciddi Şekilde Etkilenen Çin-Abd İlişkilerinden Ders Almalı Çin Dışişleri Bakanı: Abd, Ciddi Şekilde Etkilenen Çin-Abd İlişkilerinden Ders Almalı Çin'in Sabit Varlık Yatırımlarının Yıllık Büyüme Ortalaması 2013-2021 Yılları Arasında Yüzde 9,4 Oldu Çin'in Sabit Varlık Yatırımlarının Yıllık Büyüme Ortalaması 2013-2021 Yılları Arasında Yüzde 9,4 Oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel ABD'den Çin'e Rusya konusunda gözdağı: Destek verirseniz bunun sonuçları olur - Son Dakika

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