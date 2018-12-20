Son Dakika Haberleri: ABD'den İki Çin Vatandaşına "Hacker"Lık Suçlaması

ABD'den İki Çin Vatandaşına "Hacker"Lık Suçlaması

10 saat önce

NEW ABD Adalet Bakanlığı, iki Çin vatandaşını, Çin hükümetiyle bağlantılı olarak "geniş kapsamlı küresel hack'leme" kampanyası yürütmekle suçladı.

ABD'den İki Çin Vatandaşına
NEW ABD Adalet Bakanlığı, iki Çin vatandaşını, Çin hükümetiyle bağlantılı olarak "geniş kapsamlı küresel hack'leme" kampanyası yürütmekle suçladı.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zhu Hua ve Zhang Shilong adlı iki Çin vatandaşına, yabancı hükümetler ve birçok özel şirketten para çalmaya yönelik bir kampanya kapsamında "bilgisayarlara saldırı düzenlemek ve elektronik dolandırıcılık yapmak üzere gizli anlaşmalar gerçekleştirmek" suçlamaları yöneltildi.

Söz konusu iki Çinlinin "Advanced Persitent Threat 10", "APT10" ve "Kırmızı Apollo" gibi çeşitli isimleri olan bir hacker grubu yoluyla 45 Amerikan teknoloji firması ve hükümet kuruluşundan bilgi çaldığı ileri sürülüyor.

Çin hükümetiyle bağlantılı oldukları iddiası

Savcılar ayrıca, Zhu Hua ve Zhang Şilong'u Çin hükümetiyle bağlantılı olmakla suçladı.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein bu konuyla ilgili açıklamasında, "Çin, bu eylemlerden sorumlu değilmiş gibi davranmakta zorluk çekecek." değerlendirmesinde bulundu.

FBI Direktörü Christopher Wray de "Çin'in amacı basit; dünyanın en büyük süper gücü ABD'nin yerini almak." diye konuştu.

Washington Post gazetesinde yer alan konuyla ilgili bir haberde ABD'nin İngiltere, Almanya ve Avusturya gibi birçok müttefikinin Çin'i "ekonomik ve teknolojik suistimal" iddiaları nedeniyle kınayacakları öne sürülmüştü.

Çinli teknoloji devi Huawei'nin sahibinin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü Mıng Vancou, ABD'nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle ABD'nin talebi üzerine 1 Aralık'ta Kanada'da gözaltına alınmıştı. Mıng daha sonra kefaletle serbest bırakılsa da bu durum Çin ile Kanada arasında krize yol açmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 08:24 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin Harekatı Öncesi YPG/PKK, Çareyi Esad'da Arıyor Pentagon, Suriye'de Hava Saldırılarının Duracağı Haberlerini Yalanladı

ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararının Ardından Fransa'dan YPG/PKK'ya Destek Yazar İhsan Eliaçık Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 06:25:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'den İki Çin Vatandaşına "Hacker"Lık Suçlaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]