ABD'den yeni İran hamlesi! Yaptırım kararı alındı
ABD'den yeni İran hamlesi! Yaptırım kararı alındı

ABD\'den yeni İran hamlesi! Yaptırım kararı alındı
23.01.2026 20:41
ABD yönetimi, protestocuların öldürülmesini gerekçe göstererek, İran bağlantılı 9 gemi ve 8 şirketi yaptırım listesine ekledi. Yaptırımların, Tahran yönetiminin göstericilere uyguladığı baskının azaltılması amacıyla atıldığı açıklandı.

ABD yönetimi, "protestocuların öldürülmesini" gerekçe göstererek, İran bağlantılı bazı gemileri ve şirketleri yaptırım listesine eklediğini açıkladı.

Daha önce İran'a yönelik çok sayıda yaptırım kararına imza atan ABD yönetiminden İran için yeni bir hamle daha geldi.

YENİ YAPTIRIM KARARI

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu adımın, Tahran yönetiminin "göstericilere baskı uygulamak için" kullandığı fonların kesilmesi amacıyla atıldığı belirtildi.

Açıklamada, Hindistan, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerde bulunan 9 gemi ile bunlarla bağlantılı 8 şirketin, yüz milyonlarca dolar değerinde İran petrolü ve petrol ürünlerini yabancı pazarlara taşıdığı ifade edildi.

KARAR PROTESTOCULARIN ÖLDÜRÜLMESİ NEDENİYLE ALINDI

Bu gemiler ve şirketlerin yaptırım listesine eklendiği bildirilen açıklamada, ABD yönetiminin, protestocuların öldürülmesi nedeniyle Tahran üzerindeki baskıyı bu şekilde artırdığı kaydedildi.

Hazine Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İran'a yönelik yeni yaptırımlar için "Tahran'ın, barışçıl protestoculara yönelik acımasız baskısını ve İran halkına yönelik ihlallerini gizlemek için internet erişimini kapatmasını" gerekçe gösterdi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Enerji, Tahran, İran

Son Dakika Güncel ABD'den yeni İran hamlesi! Yaptırım kararı alındı - Son Dakika

SON DAKİKA: ABD'den yeni İran hamlesi! Yaptırım kararı alındı - Son Dakika
