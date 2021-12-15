ABD'den Türkiye ile Ermenistan'ın karşılıklı özel temsilci atamasına destek - Son Dakika

TBMM'de bütçe görüşmelerinde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Ermenistan arasında yeni bir sayfa açılacağını söyledi.

"NORMALLEŞME ADIMLARI ATACAĞIZ"

Çavuşoğlu, Ermenistan'ın başkenti Erivan ile charter uçuşlarını açacaklarını belirterek, "Yakında Ermenistan'la normalleşme adımları için karşılıklı özel temsilciler atayacağız. Her adımda Azerbaycan'la birlikte hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD MEMNUNİYETLE KARŞILADI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ermenistan Dışişleri Bakanının normalleşme sürecini görüşmek üzere özel temsilciler atanacağına dair açıklamalarını memnuniyetle karşılıyor ve güçlü bir şekilde destekliyoruz" dedi.