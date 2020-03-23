ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Kabil'de - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Kabil'de

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Taliban ile varılan barış anlaşmasını kaldığı yerden devam ettirmek için Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Kabil'de, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Taliban ile varılan barış anlaşmasını kaldığı yerden devam ettirmek için Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Pompeo ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayından yapılan açıklamada, kabulde, Taliban ile barış görüşmelerinin devam ettirilmesi ve bundan sonraki süreçte atılacak adımların ele alındığı bildirildi.

Kabulde ayrıca Afganistan'daki güvenlik ve siyasi durumun da konuşulduğu kaydedildi.

Afgan hükümeti, 29 Şubat'ta imzalanan ABD-Taliban anlaşması şartlarından biri olan 5 bin mahkum Taliban'ı serbest bırakmayı reddederken, Taliban da 1000 kadar Afgan devlet görevlisini alıkoymaya devam ediyor. Pompeo ziyareti sırasında tarafları uzlaştırmaya çalışacak.

ABD ile Taliban arasında varılan anlaşma ile Washington yönetimi, yıllar sonra askerlerini tamamen Afganistan'dan çekmeyi hedefliyor.

Halen Afganistan'da yaklaşık 12 bin askeri bulunan ABD, bu rakamı 135 gün içinde 8 bin 600'e indirecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Kabil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:00 Kaynak: AA

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