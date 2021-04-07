ABD, Filistinli mültecilere 150 milyon dolardan fazla yardım sağlayacak - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) 150 milyon dolardan fazla yardım sağlayacağını duyurdu.

ABD'den, Filistinli mültecilere yardım açıklaması geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, ABD'nin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) 150 milyon dolardan fazla yardım sağlayacağını kaydetti. Blinken, "Kendi başına önemli, aynı zamanda müzakere edilmiş iki devletli çözüme doğru ilerlemenin bir yolu olarak ABD, yakın vadede hem İsrailliler hem de Filistinliler için refah, güvenlik ve özgürlüğü somut yollar ile ilerletmeye kararlıdır" ifadelerini kullandı.

YARDIM KAPSAMINDA MİLYONLARCA DOLARLIK FİNANSMAN SAĞLANACAK

ABD tarafından sağlanacak finansmanın yardımı, insani yardım ve Filistinliler için ekonomik kalkınma programlarını içerecek. Yardım kapsamında, UNRWA aracılığıyla 150 milyon dolar, ABD ekonomik desteği olarak 75 milyon dolar ve kalkınma fonu olarak 10 milyon dolar finansmanın yer alacak.

Aynı zamanda UNRWA ise, Batı Şeria, Gazze Şeridi, Ürdün, Lübnan ve Suriye'ye yayılmış 5 milyon 600 binden fazla Filistinli mülteciye eğitim, gıda, sağlık hizmetleri ve ticari kredi programları sağlıyor.

BİDEN, TRUMP'IN POLİTİKASINI TAM TERSİNE ÇEVİRDİ

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadeleye yardımcı olmak adına, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'deki savunmasız Filistinli topluluklara 15 milyon dolar vereceğini duyurmuştu. Biden'ın bu son kararı ise, UNRWA'ya yardımı kesen ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın politikasını tam tersine çeviriyor.

Trump, o dönem İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun alkışladığı bir kararla 2018 yılında insani yardım programına verdiği desteği kaldırmıştı. Yardımların kaldırılması kararın ardından aynı yıl içinde Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve ABD Büyükelçiliğini oraya taşıma kararı almasının ardından ABD ile Filistinliler arasındaki ilişkiler ise daha da kötü bir hal almıştı.

-İHA-